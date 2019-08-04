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實測G級雪球有多重！蔡阿嘎破解「大胸部6傳說」親驗AV女優　上帝視角羞炸

記者李玟儀／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎推出的健康單元「性愛小學堂」這次邀請到日本巨乳AV女優園田美櫻，他和大頭佛以及園田要一起用將近7分鐘的影片，破解坊間的「大胸部傳說」，親自實驗證明傳說的真假。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎

大胸部傳說1：無法讓人一手掌握

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為了證明傳說是真是假，由大頭佛出手親自測量，大頭佛先用一隻手覆上園田的胸部，確定抓不太住，改單手抓單邊，結果2分之1都不到，即便是用雙手也還差一點，大頭佛親證：「會掉出來，我抓不住。」認證傳說是真的。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

大胸部傳說2：胸部晃動速度比跑步還快

蔡阿嘎和大頭佛在園田的腳上、胸口位置各放了一個計步器，在10秒的跑跳中，看哪個位置的數字更多，10秒後答案揭曉，腳上17次，胸上靠著胸部的晃動彈跳，數字比腳多了2下，再度驗證傳說。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

大胸部傳說3：大胸部很難坐姿體前彎

大頭佛和園田互相PK，大頭佛得到數據是34，還差點閃到腰，園田上場後拼命往前伸，得到數據37，硬是比大頭佛多了一點，結果打破傳說，證明坐姿體前彎還是跟柔軟度比較有關係，胸部大小一點也不妨礙。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

大胸部傳說4：大胸部的人看不到自己肚臍

為了證明傳說，攝影師扛起設備從「上帝視角」取景，鏡頭由上往下正對園田美胸拍攝，結果真的看不到肚臍，完美驗證傳說。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

大胸部傳說5：可以藏私房錢

園田預先把紙鈔藏在胸前，蔡阿嘎預測大概藏的金額只有400元，沒想到令人驚訝的是，除了從事業線掏出紙鈔外，左右兩側又各掏出百元紙鈔、千元大鈔，加起來總共15張鈔票，彷彿哆啦A夢的百寶袋，藏好藏滿充滿驚喜。

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

大胸部傳說6：不用手就可以喝飲料、吃餅乾

園田再一次實力證明不只可以夾鈔票，捲心酥也可以夾得非常好，雙手不用碰到餅乾，只要一低頭就可以吃到，就連大杯珍奶也沒有難度，園田雙手一擠，雪球直接夾住塑膠杯，巨乳的威嚴連園田自己都嚇到，再次證實傳說！

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

影片最後園田將胸部放到秤上，量量看G cup到底有多種，不量不知道一量不得了，竟然有1.2公斤，為了親自體驗背1.2公斤在胸前是什麼感覺，蔡阿嘎從二伯手中接過2串蕉，剛掛上脖子不久，他就忍不住哀嚎「這樣腰很酸耶」，並由衷佩服胸前雄偉的女性，激動吶喊：「G以上都是國寶！」

▲▼蔡阿嘎親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎、大頭佛和園田美櫻親驗「大胸部傳說」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

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關鍵字

蔡阿嘎, 園田美櫻, 大頭佛, 二伯, AV

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