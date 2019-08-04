「台灣女聲」前進紐約中央公園開唱！　Tizzy Bac被讚爆

▲Tizzy Bac在紐約中央公園開唱。（圖／物子巡演工作室提供）

記者關韶文／台北報導

「Taiwanese Waves」台灣之夜8月3日登場！邀請代表台灣的四組女力代表——萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆作為2019年的演出陣容，在夏日豔陽下接力登場，台灣女聲的溫柔力量讓中央公園湧入近5000人潮，創下歷屆最高人次紀錄。

由阿爆作為今年原住民的代表打頭陣演出，阿爆身穿民族風長裙、頭戴包巾美麗登台，帶來包括《婦女們的聚會》、《排灣女孩》等多首經典排灣母語歌曲，活力十足的表演讓台下觀眾也不禁跟著手舞足蹈。阿爆表示「很開心一個排灣女孩可以站上中央公園的舞台」，更現場教了紐約觀眾幾句排灣語，現場氣氛十分融洽。

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接著上場的萬芳帶來橫跨歌手生涯30年的多首金曲，她先以《不確定》一曲開場，接著帶來由《猜心》、《割愛》、《至少還有你》、《我只在乎你》等歌組成的經典金曲，台下驚呼連連，更跟著一起大聲合唱。

▲▼萬芳、阿爆接力開唱。（圖／物子巡演工作室提供）

將發行新專輯的9m88，她以流利中英雙語問候全場觀眾，並與多元國籍的樂手們帶來新專輯的多首歌曲，包括已於前陣子數位發行的《Aim High》、《浪費時間》…等，她更接著演出改編Acoustic版本、與Leo王合作的成名曲《陪你過假日》。

最後Tizzy Bac上場，首次登上紐約中央公園舞台的他們以流利英語問候紐約的觀眾，陳惠婷俏皮說：「please enjoy this music, this Taiwanese Waves」，在40分鐘的演出中，他們也帶來誠意滿滿的歌單，包括經典歌曲《鐵之貝克》、《You’ll See》、《鞋貓夫人》以及最新專輯中的歌曲《Ce Soir》、《我所深愛的人們》。

許多在紐約居住已久的觀眾第一次在紐約聽到Tizzy Bac演出、紛紛感動落淚，也開始敲碗：「什麼時候來北美巡迴！」。惠婷演出結束後也表示：「許久沒有到海外演出，一開始有點緊張，但是看到現場觀眾熱情的回應，立刻回到很好的狀態，真的很開心。」