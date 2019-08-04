記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師（又譯為臨時制老師）》播出第6集，名門高中學生的真面目一一被揭開。女練習生不爽自己的後輩得老闆歡心，竟上網爆料讓對方退出公司，但她的邪惡內幕被尹鈞相飾演的臨時老師戳破，逼她直接在娛樂公司代表面前承認，她就是校內暗網的幕後主謀！

▲女練習生上網爆料害後輩遭開除...假安慰卻在偷笑。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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千明高中四人幫之中的芮麗（金明智飾演），不同於其他的孩子拚成績，她只想從偶像歌手出道，還要求校方只要幫她造假出席紀錄，能順利畢業就好。

不過她的出道之路卻也不順遂，因為她脾氣太差，偶然間聽到娛樂公司高層的對話，認為她像個不定時炸彈，反倒是另一名國中女練習生個性好、又認真，認為後者才是出道的最佳人選，國中後輩頓時成了芮麗的眼中釘。

芮麗因此找到後輩練習生的漏洞，因為對方未成年卻進入有賣酒的餐廳，還留下認證照片，她將爆料散佈在網路上，最後害得後輩遭公司開除，她貓哭耗子假慈悲，還擁抱安慰對方，實際上卻是在背後偷笑。

▲芮麗想以偶像出道，總是目中無人。（圖／愛奇藝台灣站提供）

以為終於能出道的芮麗，卻被臨時老師找出她就是千明高中校內暗網「暗黑竹林」的幕後經營者，就算沒證據，就散布許多未經證實的謠言，也包含臨時老師正在追查的女高生鄭秀雅死亡案件！她原本矢口否認，但公司代表突然出現，老師便當面要將證據交給代表，芮麗害怕她無法出道，終於承認她就是暗網主謀，也答應會將暗網關閉。

▲▼尹鈞相飾演的臨時老師揪出芮麗就是暗網主謀。（圖／愛奇藝台灣站提供）

不過最新第6集，芮麗用計把臨時老師叫到攝影社，裡面掛著各種偷拍鄭秀雅的照片，其中一張竟是老師本人，他把照片取下，卻引發熊熊大火，頓時黑煙密布於整間社辦，芮麗在對面的屋頂頂樓觀看，喃喃自語說，「就叫你不要惹我...」。《Mr.臨時老師》每周四五在愛奇藝台灣站播出。