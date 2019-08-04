超狂！黃明志新歌「合唱蕭敬騰」　主軸流浪狗有洋蔥！

記者關韶文／台北報導

大馬鬼才黃明志向來關心社會議題，對於做公益更是不落人後，這次他為毛小孩譜寫新歌《流浪狗》，更力邀金曲歌王蕭敬騰（老蕭）跨刀獻聲，堪稱是雙王合體攜手為浪浪們奉獻愛心，也希望透過歌曲的傳遞讓更多人進而關心。

談及創作靈感，黃明志表示，這首歌寫的是流浪狗的心聲，黃明志則認為：「每個人都有自己關注的事情，例如說我關注流浪狗，我就幫，如果你關注流浪青蛙，你就幫助流浪青蛙，如果每個有能力的人，做自己想做的，幫自己能力範圍内可以幫到的，你想去幫就去幫，一人負責一個動物，這個世界就會變得美好，因爲每一塊都有人去照顧到。」

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▲▼黃明志、蕭敬騰合作新歌。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志網路酸民問題分析，聽聞馬來西亞有當街射殺流浪動物，來預防對路人造成人身危害或影響市容，黃明志則有感：「教育很重要，除了要教育人民做慈善外，也要教育射狗隊的人去了解整個情況。狗的天性是佔地盤，如果你把原本的流浪狗抓走，就會更多流浪狗，你寧願把狗結紮再放回去看著那個地盤，才能杜絕更多流浪狗的出沒。這個是真正專業的知識。」

此外，黃明志也在近期親身參與了一系列救助流浪動物的公益活動，帶動一群藝人和網路紅人朋友們為小毛孩發力，受惠團體包括了馬來西亞HOPE 希望護生園，以及臺灣的SPCA（台灣防止虐待動物協會），TCASA（犬山居）和HOTAC（台灣之心）。