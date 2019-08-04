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54歲劉嘉玲長這樣！光滑嫩肌「神顏超逆齡」　往旁一看媽媽呆了：這姊姊吧

記者古靜兒／綜合報導

香港藝人劉嘉玲經常在社交網站上分享爬山踏青的日常生活，熱愛運動的她即便54歲仍然保持好體態，她日前曬出自己和母親走進大自然的照片，兩人在加拿大著名景點拍照打卡，素顏依舊美麗動人的她也引起網友留言，大讚女神駐顏有術。

▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青的健康生活照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青及出席時尚盛會的美照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

劉嘉玲經常在個人經營的IG和微博上PO出到許多景點遊玩的美照，堪比「旅遊博主網紅」，每一張照片都盡顯女神高貴優雅的氣質，她3日曬出和母親出遊，打卡加拿大溫哥華卡皮拉諾吊橋的照片，並寫到：「與你同行，溫暖有愛。」女神身穿藍白條紋衫配上黑色翻領小西裝外套，捲邊牛仔褲與鴨嘴帽及白色球鞋搭配，素顏的她不見倦態，反而被網友大讚，這樣的時尚襯得她根本像少女一樣。

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▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青的健康生活照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青的健康生活照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲劉嘉玲在溫哥華著名景點打卡，超年輕的時尚穿搭讓網友直呼根本是少女。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

劉嘉玲對時尚情有獨鐘，也經常和粉絲分享她出席各大時尚品牌盛會的美照，如今就算出遊踏青也穿出專屬女神的休閒風，PO文下引起網友留言：「為什麼沒有一絲皺紋啊」、「走得了紅毯，逛得了公園的嘉玲姐，超級美」、「嘉玲姐就是萬人仰慕的風景！」

▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青的健康生活照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲54歲劉嘉玲駐顏有術，撐起超年輕的時尚穿搭，令人稱羨。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲劉嘉玲經常和網友分享出門踏青的健康生活照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

▲劉嘉玲和母親同遊溫哥華。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）

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