林俊傑最怕吃番茄！　死守「臉上禁區」錄《大本營》

記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑3日在江蘇舉辦第52場「聖所」演唱會，透露近期將會參與湖南衛視王牌節目《快樂大本營》的錄影，超怕番茄的他，還回憶起當初在節目中被惡作劇「吃番茄」的橋段，笑稱這次參與節目遊戲環節絕對要死守著「鐵瀏海」出席。

▲林俊傑舉辦「聖所」演唱會。（圖／JFJ Productions提供）

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演唱會上，林俊傑搬出秘密武器，演唱曾在音樂節目中改編周杰倫的經典作品《不能說的秘密》，極富巧思的改編和穩健的Live實力，讓全場聽的如癡如醉。

歌迷特地把應援變成「音樂魔法學院」，JJ也在後台帶上復古金框眼鏡手拿魔法棒變身「音樂魔法導師」，揪前來的好友懷秋合照，懷秋還擺出頭頂書本的罰站動作和趣味表情，相當逗趣。

▲林俊傑演唱改編周杰倫的經典作品《不能說的秘密》。（圖／JFJ Productions提供）

▲林俊傑和懷秋在後台合照。（圖／JFJ Productions提供）

對於好友懷秋這次特地趕來為他加油打氣，林俊傑除了感謝好友力挺外，還笑說因為懷秋的到來，自己腰挺得比較直，且時時提醒自己專業的歌手絕不能忘詞，「因為懷秋常說：『就像專業的演員也不能忘詞一樣！』」現場他還為日前忙於戲劇拍攝的懷秋做宣傳，足見兩人好交情。