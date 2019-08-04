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合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻

記者潘慧中／綜合報導

林志玲仍致力於演藝事業，她4日現身在東區舉辦的慈善義賣活動，並在Instagram限時動態分享現場花絮，「我來了～你們呢～？」只見她當場直接換衣服，套上自己設計的黑T，彎腰拉衣時不小心露出深溝，讓鏡頭前所有人大飽眼福。

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

▲▼林志玲直接換衣服。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

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▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

畫面中，可以看到林志玲頭戴咖啡色帽子現身，身穿灰藍色無袖背心，非常映襯她的白皙肌膚，搭配深灰色長裙相當優雅，俏皮拿著「妳最美」的牌子讓大家拍照，忍不住露出羞笑，展現親民作風。

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

▲▼林志玲現身義賣活動。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

值得一提的是，林志玲中午還在臉書開直播，當場賣出才背一個禮拜的包包，親切和該得標的女粉絲合照，並且不忘鞠躬道謝，遇到想拍照的男粉絲時，她一樣來者不拒。

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

▲▼合照林志玲。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

▲和林志玲合照後，男粉絲似乎害羞到摀住嘴巴。（圖／翻攝自Facebook／林志玲）

該位男粉絲似乎是在拍IG限時動態，林志玲不避諱湊上前揮動剪刀手，結束後還嗲聲跟對方說：「很開心跟你動動喔！」畫面中，隱約可以看到男粉絲摀住嘴巴離開，似乎忍不住羞笑了，羨煞一票無法到場支持的網友。

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