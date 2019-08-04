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鬼鬼南韓練舞「素顏畫面曝光」　垂頭坐地：被折磨！

記者關韶文／台北報導

鬼鬼吳映潔加盟新東家Avex Taiwan，發行自己的30歲單曲《啦咪啦咪》，從收歌製作寫詞到造型全親自參與，為了新歌還去南韓閉關練舞及自主訓練體力，而練舞花絮曝光後，也感動許多粉絲。

鬼鬼回到南韓練舞，找到當時《Sugar Rush》的編舞老師，她坦言。「這次來練舞，為了我30歲的單曲，有點緊張！我給自己設定了一個自律計畫，練舞前每天都要運動，讓自己的能量提升。」工作vlog中，鬼鬼幾乎素顏入鏡，相當自然。

▲▼鬼鬼。（圖／翻攝鬼鬼YouTube頻道）

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▲▼鬼鬼坦言新歌舞蹈頗具難度。（圖／翻攝鬼鬼YouTube頻道）

▲▼鬼鬼。（圖／翻攝鬼鬼YouTube頻道） 

為了搭配新歌《啦咪啦咪》節奏，舞蹈老師特別加入不少手部舞蹈動作，讓鬼鬼剛開始練習時相當喪氣，「第一小段花了40分鐘，還在找感覺，後面有比較快一點，今天我有點不滿意，老師編的舞很多小動作，所以雕得比較細，希望明天會更好。」

▲▼鬼鬼。（圖／翻攝鬼鬼YouTube頻道）

▲鬼鬼展開自主運動訓練。（圖／翻攝鬼鬼YouTube頻道）

很久沒有推出歌曲的鬼鬼，在影片中表示，「突然間有種被折磨的感覺，打擊自己的信心，很多很小的動作看起來很簡單，但其實不是那麼容易，就是要練習嘛！希望這次可以很從容、輕鬆拍好這支MV。」

影片最後，鬼鬼則分享自己的心路歷程，「每一段過程都是人生中的一個記憶，我可能不是最優秀最完美，但我一定是那個最有衝勁、最不怕任何困難的我，也希望你們會喜歡那個最平凡的我。」
 

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