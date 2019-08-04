砰一聲！燦烈被嚇到拐腳趴地　圭賢、昌珉目睹全程「指著弟弟哈哈笑」東海也來了

記者張筱涵／綜合報導

南韓SM娛樂幾乎每年都會舉辦旗下藝人齊聚表演的家族演唱會「SM TOWN」，今年8月3日起在東京巨蛋連續展開3天演唱會，沒想到第一天Ending的時候EXO成員燦烈被噴彩帶的聲音嚇到跌倒，一旁的Super Junior成員見狀還忍不住笑了。

▲幾乎每年都會舉辦SMTOWN演唱會。（圖／翻攝自SMTOWN臉書）

SMTOWN 2019場次3日在日本東京巨蛋盛大展開，除了每個團體演唱自己的歌曲以外，還有特別的合作舞台，像是泰民和Seulgi、允浩和寶兒等表演，另外f(x)也特別帶來一連串經典歌曲，可惜的是Victoria（宋茜）缺席，但粉絲能久違看見她們表演，再加上這也是Krystal時隔3年再次以歌手身分表演。

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最後大合唱時照慣例都會噴出彩帶營造氣氛，專注於打節拍和看著台下粉絲的燦烈也因為機器聲音被嚇到直接踉蹌跌倒，正好站在後方唱歌的東方神起成員昌珉、Super Junior成員圭賢見狀還伸手指著哈哈笑，原本在旁邊的東海也跟著走過來笑，他本人則是坐在低上似乎覺得很丟臉地低著頭。

▲燦烈跌倒在地，後方的昌珉和圭賢指著他哈哈笑。（圖／翻攝自아이돌 이슈 - 영상臉書）

網友看到影片後都忍不住說，「燦烈太可愛了啦」、「噴彩帶前2秒通知一下燦烈吧，他每次都被嚇到」、「哥哥們果然是真實情感，見到弟弟被嚇到先笑再說」。

▼燦烈被嚇到跌倒。（影片／取自아이돌 이슈 - 영상臉書，如遭刪除請見諒）