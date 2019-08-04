ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

砰一聲！燦烈被嚇到拐腳趴地　圭賢、昌珉目睹全程「指著弟弟哈哈笑」東海也來了

記者張筱涵／綜合報導

南韓SM娛樂幾乎每年都會舉辦旗下藝人齊聚表演的家族演唱會「SM TOWN」，今年8月3日起在東京巨蛋連續展開3天演唱會，沒想到第一天Ending的時候EXO成員燦烈被噴彩帶的聲音嚇到跌倒，一旁的Super Junior成員見狀還忍不住笑了。

▲幾乎每年都會舉辦SMTOWN演唱會。（圖／翻攝自SMTOWN臉書）

▲幾乎每年都會舉辦SMTOWN演唱會。（圖／翻攝自SMTOWN臉書）

SMTOWN 2019場次3日在日本東京巨蛋盛大展開，除了每個團體演唱自己的歌曲以外，還有特別的合作舞台，像是泰民和Seulgi、允浩和寶兒等表演，另外f(x)也特別帶來一連串經典歌曲，可惜的是Victoria（宋茜）缺席，但粉絲能久違看見她們表演，再加上這也是Krystal時隔3年再次以歌手身分表演。

請繼續往下閱讀...

最後大合唱時照慣例都會噴出彩帶營造氣氛，專注於打節拍和看著台下粉絲的燦烈也因為機器聲音被嚇到直接踉蹌跌倒，正好站在後方唱歌的東方神起成員昌珉、Super Junior成員圭賢見狀還伸手指著哈哈笑，原本在旁邊的東海也跟著走過來笑，他本人則是坐在低上似乎覺得很丟臉地低著頭。

▲燦烈跌倒在地，後方的昌珉和圭賢指著他哈哈笑。（圖／翻攝自아이돌 이슈 - 영상臉書）

▲燦烈跌倒在地，後方的昌珉和圭賢指著他哈哈笑。（圖／翻攝自아이돌 이슈 - 영상臉書）

網友看到影片後都忍不住說，「燦烈太可愛了啦」、「噴彩帶前2秒通知一下燦烈吧，他每次都被嚇到」、「哥哥們果然是真實情感，見到弟弟被嚇到先笑再說」。

▼燦烈被嚇到跌倒。（影片／取自아이돌 이슈 - 영상臉書，如遭刪除請見諒）

 

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SMTOWN, 燦烈, 昌珉, 東海, 圭賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 詭異！家家被鬼壓床...吃東西突感牙齒快掉　吐出一看超驚恐
  2. 女練習生雙面人！上網爆料害後輩遭開除...假安慰卻在偷笑
  3. 實測G級雪球有多重！蔡阿嘎破解「大胸部6傳說」親驗AV女優　上帝視角羞炸
  4. 小小彬對爸「下禁愛令」：前兩任都這樣！　Fire小彬彬女友：先還800萬再說
  5. 身高190又帥！道奇25歲投手宣布退休　簽IMG轉行出道當男模
  6. 「台灣女聲」前進紐約中央公園開唱！　Tizzy Bac被讚爆
  7. 林俊傑最怕吃番茄！　死守「臉上禁區」錄《大本營》
  8. 合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻
  9. 超狂！黃明志新歌「合唱蕭敬騰」　主軸流浪狗有洋蔥！
  10. 砰一聲！燦烈被嚇到拐腳趴地　圭賢、昌珉目睹全程「指著弟弟哈哈笑」東海也來了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366