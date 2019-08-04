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孟耿如現身東京擺攤！　黃子佼愛的視角「剪成vlog❤️」

記者關韶文／台北報導

藝人孟耿如晉升藝術家，8月3、4日現身東京「東京Design Festa」，與現場超過兩千的藝術家攤販共襄盛舉，而男友黃子佼也愛相隨，不僅兩天全程陪伴在孟耿如身旁，還親自拍攝工作花絮剪成vlog，相當溫馨！

東京Design Festa將於8月3-4日開展，當時在報名的過程中，孟耿如經歷了重重的困難，「因為必須要純日文報名，要把所有要講的東西都寫成日文寄信過去，不過當我報名時已經全部額滿，只能用候補的。」比起一般的報名，候補又更為困難，「因為候補就是要看內容，如果作品ok才會被選上。」最後收到入選通知時，孟耿如相當興奮。

▲▼黃子佼,孟耿如。（圖／翻攝黃子佼臉書）

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▲孟耿如東京擺攤，黃子佼愛相隨。（圖／翻攝黃子佼臉書）

目前人已經在東京的孟耿如，進入展覽第二天，她開心在臉書寫下，「快累瘋，自己畫背板還有愛人夥伴們幫忙佈展，很棒的體驗，等等再發一堆限動洗版大家，這次的展主要以藝術商品為主，之後台灣也買的到。」

黃子佼則在臉書寫下，「闆娘昨天的心得是比預期中的好，當然還是微焦慮。攤位只能坐一人，包括日本的幫手，輪流擺攤八小時，還是闆娘賣相好。但總之就是體驗，把人生重新歸零，親愛的以妳為榮，在人群中的觀察，這經驗值無價的。」

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