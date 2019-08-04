詭異！家家被鬼壓床...吃東西突感牙齒快掉　吐出一看超驚恐

記者蔡琛儀／台北報導

「超犀利趴10」 今天邁入最後一天，SUPER STAGE舞台由旺福打頭陣，以一連串輕快的歌曲炒熱現場氣氛，隨後登場的則是家家，她近日忙著準備9月7日在台北國際會議中心的演唱會，壓力不小，惡夢不斷，還疑似遇上鬼壓床。

▲▼家家出席超犀利趴10，唱上大舞台。（圖／記者張一中攝）

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家家說：「我夢到嘴巴裡一直在嚼東西，嚼一嚼就覺得牙齒要掉了，我一吐竟吐出一顆手掌大小的鑽石。」除了詭異夢境干擾睡眠，家家還一度被鬼壓床，「我躺著正準備要睡覺時，突然覺得沒辦法動，呼吸也很不順，超可怕，因為我意識是清醒的，想罵髒話也說不出話，最後很用力的硬坐起來，趕快下床活動一下。」但她認為應該是太累導致身體和大腦意識不一致。

今天和家家一起演出的茄子蛋，聽聞她為了演唱會而影響睡眠品質，因此特地準備了一顆「繽紛無憂枕」送給家家，還分享自己的睡前助眠小撇步：「做棒式、吃蜜汁燒烤、摸貓、玩貓、吸貓！」

▲▼家家邀來茄子蛋助陣演出。（圖／記者張一中攝）

家家從2013年開始，一路從「犀利啥小趴」一步一步來到最大舞台，今年再次於SUPER STAGE舞台登場，不僅帶來《家家酒》、《命運》、《還是想念》等經典好歌，並首唱新歌《House Party》，並首度和茄子蛋現場合唱男女對唱新歌《何妨》，以及茄子蛋的招牌歌曲《浪子回頭》。

▲旺福擔任超犀利趴10 SUPER STAGE開場演出。（圖／記者張一中攝）