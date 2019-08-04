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慎入！簡廷芮左腳慘縫五針！　「血流不止」畫面曝光

記者關韶文／台北報導

藝人簡廷芮近期在《娛樂百分百》狼人殺單元中表現亮點，在網路上擁有極高討論度，平時她為了維持好身材，也養成運動的好習慣。不過前幾天，她趕著出門運動的路上，意外刮傷腳，「直接縫了五針！」

簡廷芮在IG幽默寫下，「來～跟你們說個故事。」沒想到配上的影片竟是「流血影片」嚇壞不少粉絲。畫面中，簡廷芮左腳血流不止，本來以為只是簡單的傷口，沒想到到了醫院後，打了破傷風，還逢了五針！

最慘的是，簡廷芮被醫生警告「十天不能運動」，讓她無奈表示，「真是欲速則不達～～～～～主角就是我本人，謝謝。」網友接著滑到最後一張，發現好友送的御守，上面恰巧寫著「足腰守」相當幽默。

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▲▼簡廷芮。（圖／翻攝簡廷芮IG）

▲▼簡廷芮慘縫五針，被警告十天不能運動。（圖／翻攝簡廷芮IG）

▲▼簡廷芮。（圖／翻攝簡廷芮IG）

隔天，雖然不能運動，簡廷芮仍前往行天宮收驚，她笑說，「今天收工去拜拜收驚，整個人煥然一新。」

簡廷芮IG全文：
來～跟你們說個故事。
-
今天下午有個人急著要出門去運動，不小心就刮傷腳，慢慢走去客廳要擦藥時才發現血已流到拖鞋上都是，但不太痛想說稍微止血一下應該就沒事，結果居然有點血流不止⋯只好去醫院了⋯最後縫了五針！打了破傷風！還被醫生規定十天不能運動！（史上最殘念）
真是欲速則不達～～～～～主角就是我本人，謝謝。
-

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