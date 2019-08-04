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邱琦雯暴氣開嗆7天後吐真實心境！　《大時代》演員幕後照曝光

記者張筱涵／綜合報導

藝人邱琦雯在《大時代》飾演女強人「秋月」廣受歡迎，而日前疑似因為同劇演員王瞳和馬俊麟風波被影射於臉書開罵，事情經過7天後她於臉書更新了劇組演員的幕後合照，被粉絲關心時吐露了現在的真實狀態。

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

邱琦雯7月28日罕見動怒發文，走跳演藝圈這麼多年該有工作態度和分寸都有，個性直爽也不會私下搞小動作，最後以HASHTAG形式抗議，「被懷疑人格很不舒服」、「暗喻個屁」、「你的以為或猜測都在質疑別人做人做事的道德」、「侵門踏戶」、「本來我對妳的印象很好」。

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被說疑似在講王瞳和馬俊麟後當月31日再發後續暴氣文，但都沒有直指是誰，就這樣一直沒有發表個人動態直到8月2日，當天她貼出《大時代》演員合照，聚在一起擺出沉思或俏皮笑臉的模樣可見感情要好。而粉絲也對她的心情相當關心，透過留言處詢問心情有好點嗎？她也一一回覆表示：「沒事的，謝謝你。」

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲《大時代》演員合照。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲邱琦雯表達現在心境。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

王瞳和馬俊麟邱琦雯7月初爆出風波，當月27日和艾成一起現身否認並說知道是誰在亂講話：「因為那時候只有那個演員在，她還說『以為你們兩個一起洗澡嚇死我了』。」邱琦雯隔天晚間就在粉絲專頁發文因此被認為在抗議被影射，不過經紀人當時表示：「應該不是王瞳，那件事跟她（邱琦雯）扯不上關係吧。」

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲▼邱琦雯7月28、31日都有暴氣發文。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

▲邱琦雯外型亮麗又擁有精湛演技，廣受影迷歡迎。（圖／翻攝自邱琦雯 Clair Chiu臉書）

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