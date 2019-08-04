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林志穎曬經典哪吒劇照　自嘲像「美少女戰士」網讚：當年把我迷死了

記者古靜兒／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒之魔童降世》上映一個星期就成為大陸國產動畫電影票房冠軍，「哪吒熱潮」更幾度登上微博熱搜，藝人「小旋風」林志穎早前曬出自己年輕時飾演哪吒的造型，自嘲怎麼長得像美少女戰士，引起粉絲大呼根本是童年的回憶。

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士。」（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，引起網友大呼根本童年的回憶。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

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不老男神林志穎憑著帥氣的樣貌和精湛的演技，曾經出演多部電視劇，其中包括經典港台合作的《齊天大聖孫悟空》，他在劇中飾演古靈精怪的哪吒，似乎因大陸動畫電影《哪吒之魔童降世》話題火熱，林志穎4日在微博上PO出當年飾演哪吒的劇照，並寫到：「當時看這哪吒造型，覺得還挺帥氣挺有型的，怎麼現在看，就覺得哪裡怪怪的，尤其這外翻式短劉海，越看越覺得自己像美少女戰士。」

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士。」（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士。」（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士」。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

林志穎在2002年飾演《齊天大聖孫悟空》中的哪吒，至今已過17年歲月，帥氣程度依舊不減，令網友在留言處大讚：「哥，你是這麼多年一點都沒變」、「當年這個哪吒把我迷死了」、「這就是我心目中最帥的哪吒，沒有之一！」

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士。」（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，自嘲長得像「美少女戰士。」（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

▲林志穎曬出當年飾演哪吒的劇照，令人印象深刻的武器和造型讓網友紛紛大呼根本回憶殺。（圖／翻攝自微博／夢想家林志穎）

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