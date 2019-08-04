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丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）不只是綜藝節目和各大品牌的寵兒，本身也很有生意頭腦，目前坐擁18家飲料店面，但對她來說，管理員工無疑是一大難題，「現在的年輕人比較唸不得。」

▲▼丫頭擁18家店。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲丫頭無奈表示現在年輕人真的比較唸不得。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

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丫頭最近在《女人28》表示，儘管生活奔波於本業和副業，仍沒有太多的倦怠感，「因為演藝圈工作是我的興趣，可以帶給別人歡樂，所以做副業很忙的時候，我還可以上節目，我就可以分心（平衡生活）。」

▲丫頭目前擁有18家飲料店。（圖／翻攝自Instagram／ava112411）

然而，丫頭經營副業時難免感到心累，舉例來說，有次提出了ABC 3個行銷方案，同樣都能達到目標，但C方案比較貴，於是她建議員工以AB方案的方向執行，對方卻沒聽進去直接用了C方案，她一看報表傻眼，「我想說我不是講過了嗎？然後員工有他的理由，錢就白白花了10幾萬，我就覺得很心疼。」

▲▼丫頭擁18家店。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲丫頭曾遇到沒聽進她的話的員工。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

儘管如此，丫頭還是不能對員工生氣，「如果妳唸他，員工不高興就會走。」她坦言現在的年輕人比較唸不得，「只要覺得妳講得他不高興，他就說那我就換工作啊，所以現在的老闆其實都很客氣、真的不好當。」連員工遲到，她也都客氣地打電話詢問對方：「不好意思～那個你幾點會到？」

▲▼丫頭擁18家店。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼員工不高興還會直接嗆聲要換工作。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲▼丫頭擁18家店。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

▲約從26：43分開始。（影／取自YouTube／女人28）

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