林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

記者李玟儀／綜合報導

香港殭屍片在20年前風靡整個華人圈，大概很多人都曾在電影頻道見過林正英抓鬼系列影片，在這一票演員中，其中一位經常扮演小殭屍的童星何健威，原本外界相當看好他未來的發展，沒想到卻突然消失在大銀幕上，他中邪的消息頓時傳得沸沸揚揚。

▲殭屍電影曾風靡一時。（圖／翻攝自微博、YouTube）

幾年前大陸媒體曾報導，當時殭屍電影大獲成功後，何健威突然消失了，就連相關的演員、工作人員也絕口不提他的事，這麼弔詭的舉動引發好奇，外傳他是因為扮演殭屍太多次「中邪」，另一說是他發生了意外，就這樣銷聲匿跡20年，在3年前終於有了何健威的消息。

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已經長大成人的何健威從小殭屍搖身一變成了六塊肌型男，他接受媒體採訪時訝異地表示，沒想過自己有粉絲，也沒想到竟然還有人記得片中的小殭屍，他也否認當年神隱是因為中邪或是發生意外，而是想專注在課業上，他當時有感於不能一直扮演小殭屍，對於轉型也不容易，索性離開演藝圈。

▲《靈幻先生》電影中一幕，最左為何健威。（圖／翻攝自YouTube）

1980年出生的何健威後來成了救火英雄，也結了婚有2個孩子，言談間對於演藝圈沒有過多留念，但以過來人的經驗告訴同星們，還是得好好上課，同時要找到興趣並努力堅持下去。