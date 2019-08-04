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咪妃當眾卸妝「解密瘋傳素顏照」真相　自嘲沒眉毛＋厚唇：長得像他！

記者張筱涵／綜合報導

YouTuber和知名Coser咪妃擁有亮麗外型和姣好身材，網路上流傳著一張她過去素顏拍片被截下來的照片，日前因為感情事件又再度被拿出來討論，她也親自針對這張照片做出解答和揭曉現在的真實素顏。

▲咪妃的素顏照瘋傳在網路上。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

▲咪妃的素顏照瘋傳在網路上。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

咪妃日前更新一則名為「流言破解！我素顏真的很嚇人嗎？」的影片，一開頭就直接放上網路流傳已久的素顏照，她自己也笑說：「真的滿醜的，而且你們（指網友）真的很過分，特別選這種很醜的表情！這張照片看起來真的很像二房東，晶晶的一隻魚。」

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▲咪妃的素顏照瘋傳在網路上。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

▲咪妃自嘲網路流傳的素顏照。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

雖然被截得不太好看，但咪妃仍高EQ應對還解釋「這張照片是我2年前的樣子」，再加上當時相機不像現在是有特別購買的攝影配備等級，而且房間光線昏暗導致整個氣色不好，身為Coser的她會沒有眉毛是當年為了扮演不同角色把眉毛剃掉就為了畫出不同形狀。

▲咪妃常做Cosplay裝扮因此以前把眉毛剃掉。（圖／翻攝自咪妃Julia臉書）

▲咪妃常做Cosplay裝扮因此以前把眉毛剃掉。（圖／翻攝自咪妃Julia臉書）

當然這不是結束，咪妃當場直接卸妝給觀眾看，可以發現除了氣色比較差、有明顯黑眼圈和閉鎖型粉刺擠掉的疤痕外，其實沒有差太多，而且她有去飄眉和種睫毛、戴放大片的關係讓眼神也比較炯炯有神。網友看了也都讚嘆她親自面對酸言酸語的氣度，「妳的心真的很美」、「妳的皮膚已經很好了，羨慕沒長痘痘的人」。

▲咪妃的素顏照瘋傳在網路上。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

▲網友反應。（圖／翻攝自Julia咪妃YouTube）

▼【咪妃】流言破解!我素顏真的很嚇人嗎。（影片／取自Julia咪妃YouTube，如遭刪除請見諒）

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