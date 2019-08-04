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賈靜雯攜3女合體出遊大玩水槍　咘咘「大眼兔牙」網呼萌翻天！

記者古靜兒／綜合報導

藝人賈靜雯與丈夫修杰楷育有兩個可愛萌娃咘咘、Bo妞，與長女梧桐妹一家五口生活幸福美滿，她日前曬出和三個女兒在戶外玩水槍的出遊照，母女四人即便渾身沾滿彩色顏料，也仍然對鏡頭賣萌燦笑，可愛模樣逗樂一票網友。

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯經常在IG和微博上和粉絲分享日常生活照。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

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賈靜雯經常在社交網站上與粉絲分享日常生活照，她8月3日在IG和微博PO出與三個女兒出外大玩彩色水槍的照片，並寫到：「瘋狂一夏，這週末是夠瘋狂的。訓練不怕髒最好的遊戲～水球＋水槍，無人逃得過。遊戲結束後背景的畫布就是一件佳作，小孩放電的最好時光。大家週末愉快！」

 照片中母女四人渾身沾滿彩色顏料，除了梧桐妹帥氣地對著鏡頭比手勢低頭燦笑外，咘咘和Bo妞也可愛地瞪著大眼睛望向鏡頭，高顏值四人組更引得粉絲盛讚：「四個大小美女真心美得無可挑剔」、「咘咘也太可愛了吧」、「這哪是媽媽，明明是姐姐啊！」

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯早前和前夫孫志浩一同出席大女兒梧桐妹的畢業典禮，新聞一出引起眾人討論，放下愛恨糾葛的她也被網友祝福，紛紛表示女神現在過著最美滿的人生，也希望兩家都過得幸福快樂。

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，皺著眉頭的Bo妞和露出兔牙的咘咘讓網友直呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，四人身上沾滿彩色顏料對著鏡頭燦笑，令粉絲大呼超可愛。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯日前曬出和三個女兒的出遊照，一家子高顏值令網友大呼賈靜雯就像女兒們的姐姐。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

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賈靜雯, 咘咘, Bo妞, 梧桐妹

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