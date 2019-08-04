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浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

記者潘慧中／綜合報導

阿翔（陳秉立）因為與謝忻的婚外情付出慘痛代價，事隔近2個月，雙方目前全面停工，搭檔浩子（謝炘昊）同樣停工1個月，但為的是陪妻小出國散心。浩子2日深夜突然感性寫下：「下次見面不知道是什麼時候了…。」意外觸動粉絲團近60萬網友的心。

▲▼浩子。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲浩角翔起。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

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浩子第一站帶家人飛往日本度假，孩子專心玩機台，老婆則負責在背後看守，獨自在新宿吃午餐，握壽司端上桌後，他難得有時間和自己對話：「親愛的自己，呼…我們倆個人好久沒有聊聊天了，ㄜ…應該是說，我們一個人，好久沒有聊聊天了…。」

▲▼浩子。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲▼浩子8月停工陪家人出國散心。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

▲▼浩子。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

這種開心的感覺非常矛盾，浩子記得當年的願望是當上巨星，如今卻因為店裡沒人認識他而感到快樂自在，「而且這一盤握壽司，不必在心裡分配誰吃什麼，而是通通給我們一個人吃就好了，原來我們一個人在一起的時候，也好幸福哦～～。」

▲▼浩子。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個 官方粉絲專頁）

▲浩子深夜PO感性文。（圖／翻攝自Facebook／浩角翔起笑一個官方粉絲專頁）

由於不確定下次和自己對話的時間，浩子和內心的那個人乾杯並約定永遠愛著彼此：「於是，我們一個人各自回到同一個地方，感覺我們一個人好像陌生人。」饒富寓意的一段文字，讓許多有家庭的粉絲看了很有感觸，「有小孩之後，偶爾能有自己獨處的時間很幸福」、「真的是說到了心坎裡啊！」

浩角翔起臉書全文：

【大哥的暑假作業 Chapter2】

這個暑假

孩子們繼續打機台，孩子們的媽在他們背後看著。
午餐，在新宿點了一盤握壽司，和自己。

「親愛的自己，呼……
我們倆個人好久沒有聊聊天了，
ㄜ……應該是說，我們一個人，
好久沒有聊聊天了……」

你看出我好開心，笑著說這個開心好矛盾，
因為那年我們一個人在天燈上面寫著我們要變成一個SuperStar，
可是今天的午餐，
我們卻因為店裡面沒有半個人認識我們而感到開心自在，
而且這一盤握壽司，
不必在心裡分配誰吃什麼，
而是通通給我們一個人吃就好了，
原來我們一個人在一起的時候，
也好幸福哦~~

來，我們敬我們一杯！
下次見面不知道是什麼時候了，
所以，我們打勾勾：
「我們一個人要永遠愛著彼此好嗎？」

於是，我們一個人各自回到同一個地方，
感覺我們一個人好像陌生人。

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

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浩子, 阿翔, 浩角翔起

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