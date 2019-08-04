ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡依林街頭「手勾洋男」嚇到粉絲：妳男友？　釣出阿信真的心碎了！

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林開通個人社交平台帳號後，不時會和粉絲分享日常生活點滴，每次都會吸引一票網友評論，這當中包含「頭號粉絲」阿信，阿信先是誇她乖巧，之後看到她挽著一個男子的手臂，直接留了一個心碎的符號，立刻掀起討論。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai）

▲蔡依林、阿信。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai、ashin_ig）

請繼續往下閱讀...

蔡依林3日先po了一張側拍照，她坐在木桌前，認真拿起筆在小手冊上寫字，雖然臉沒有正對鏡頭，但是從側邊能看到臉上戴著笑，她配圖的文字寫著：「魔法學院的學生筆記。」釣出阿信誇：「好乖巧噢！」結果引來大批粉絲圍觀調侃：「我們在忙著搶票，你在撩妹！」

幾個小時後，蔡依林再度更新，這次她挽著一名西裝筆挺的外國男子，對方高了她足足一顆頭，單手抱著一本書，相當斯文有型，而蔡依林挽著手臂站在一旁，戴著橘色畫家帽為整體黑色打扮增添了亮麗的色彩，她順著男子的眼光一起看向遠方，彷彿一對戀人，只是這個男子是座雕像，但卻成功騙到粉絲：「差點以為真的是你男友。」

▲▼蔡依林勾洋男，阿信心碎。（圖／翻攝自蔡依林IG）

▲蔡依林勾洋男，阿信心碎。（圖／翻攝自蔡依林IG）

有趣的是，蔡依林寫著「你是詩人」，正式《詩人漫步》裡的歌詞，粉絲順勢在留言處接唱歌詞，唯獨一個「心碎」的表情符號特別顯眼，就是「緋聞男友」阿信留下的，結果吸引一群網友朝聖玻璃心碎的現場，變相討拍很成功！

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

Ella收「Selina、Hebe生日大禮」　放生賴解孵、勁寶隔7年姊妹淘之旅

Ella收「Selina、Hebe生日大禮」　放生賴解孵、勁寶隔7年姊妹淘之旅

任達華近況曝光！　遭捅傷濺血12天「起居全靠老婆」手傷嚴重

任達華近況曝光！　遭捅傷濺血12天「起居全靠老婆」手傷嚴重

炎亞綸苦等20年！「斷過2次韌帶、半月板沒了」　Kobe親自回文

炎亞綸苦等20年！「斷過2次韌帶、半月板沒了」　Kobe親自回文

教召遭砲車輾斃！馮偉衷與死神搏鬥4天過世　7個月後..2軍人被控過失致死

教召遭砲車輾斃！馮偉衷與死神搏鬥4天過世　7個月後..2軍人被控過失致死

梧桐妹護爸硬起來「關微博槓酸民」！　賈靜雯心疼發聲：給她上了一課

梧桐妹護爸硬起來「關微博槓酸民」！　賈靜雯心疼發聲：給她上了一課

賈靜雯離婚9年「首曝和前夫關係」　世紀合體鬆口：從沒想過有這麼一天

賈靜雯離婚9年「首曝和前夫關係」　世紀合體鬆口：從沒想過有這麼一天

粉絲偶遇王一博「想要簽名沒帶筆」　他拿走手機下秒「神操作」網笑到哭！

粉絲偶遇王一博「想要簽名沒帶筆」　他拿走手機下秒「神操作」網笑到哭！

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡依林, jolin, , 呸姊, , 阿信

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林街頭「手勾洋男」嚇到粉絲：妳男友？　釣出阿信真的心碎了！
  2. 李孝利一碰面就問「最近接吻沒」　劉在錫整臉漲紅尬笑…全網看好戲
  3. 周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳
  4. Ella收「Selina、Hebe生日大禮」　放生賴解孵、勁寶隔7年姊妹淘之旅
  5. 郭碧婷爆肚子有喜「向佐一句話疑露餡」　教育觀念分歧…她問：生活多了我會煩？
  6. Supper Moment專輯險錄不完　「靠一句話」神奇完成不可能的任務
  7. 網入戲《不能是朋友》狂罵三字經　郭雪芙拜託：大家留點口德！
  8. 娜塔莉波曼回歸《雷神4》原因曝光！　漫威總裁揭內幕
  9. 泰劇《愛情理論》男男告白之吻「親到有啾聲」 　30秒未刪減版甜攻世界熱搜
  10. 吵了5年終於休戰！　《還珠》小燕子前夫揭「背後原因」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366