蔡依林街頭「手勾洋男」嚇到粉絲：妳男友？　釣出阿信真的心碎了！

記者李玟儀／綜合報導

天后蔡依林開通個人社交平台帳號後，不時會和粉絲分享日常生活點滴，每次都會吸引一票網友評論，這當中包含「頭號粉絲」阿信，阿信先是誇她乖巧，之後看到她挽著一個男子的手臂，直接留了一個心碎的符號，立刻掀起討論。

▲蔡依林、阿信。（圖／翻攝自Instagram／jolin_cai、ashin_ig）

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蔡依林3日先po了一張側拍照，她坐在木桌前，認真拿起筆在小手冊上寫字，雖然臉沒有正對鏡頭，但是從側邊能看到臉上戴著笑，她配圖的文字寫著：「魔法學院的學生筆記。」釣出阿信誇：「好乖巧噢！」結果引來大批粉絲圍觀調侃：「我們在忙著搶票，你在撩妹！」

幾個小時後，蔡依林再度更新，這次她挽著一名西裝筆挺的外國男子，對方高了她足足一顆頭，單手抱著一本書，相當斯文有型，而蔡依林挽著手臂站在一旁，戴著橘色畫家帽為整體黑色打扮增添了亮麗的色彩，她順著男子的眼光一起看向遠方，彷彿一對戀人，只是這個男子是座雕像，但卻成功騙到粉絲：「差點以為真的是你男友。」

▲蔡依林勾洋男，阿信心碎。（圖／翻攝自蔡依林IG）

有趣的是，蔡依林寫著「你是詩人」，正式《詩人漫步》裡的歌詞，粉絲順勢在留言處接唱歌詞，唯獨一個「心碎」的表情符號特別顯眼，就是「緋聞男友」阿信留下的，結果吸引一群網友朝聖玻璃心碎的現場，變相討拍很成功！