李孝利一碰面就問「最近接吻沒」　劉在錫整臉漲紅尬笑…全網看好戲

記者張筱涵／綜合報導

南韓主持人劉在錫個性善良又擁有流利口才，經歷了9年無名時終於綻放光芒，尤其在《家族的誕生》和李孝利爆笑互動獲封「國民兄妹」，8月24日又要在綜藝節目合體，光預告就叫人超期待！

▲劉在錫新節目邀請李孝利夫妻倆。（圖／翻攝自tvN YouTube）

劉在錫最新節目《透過工作認識的關係》將在8月24日首播，第一集就找來李孝利和李尚順夫妻，彼此各自受訪的時候都說已經認識20幾年了，但私下完全沒有聯絡，徹底忠於節目名稱「透過工作認識的關係」，不過其實一般觀眾也都知道這只是節目效果。

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因為下一秒李孝利就馬上丟出犀利提問：「你最近有接吻嗎？」劉在錫都沒還聽完問題就整個臉漲紅，光是預告內有這短短一句就讓觀眾超期待，全網在線看好戲。留言處盡是「國民兄妹的組合真的太棒了」、「真的是親如妹妹才能問這種問題，看看劉在錫驚慌的樣子」、「一起主持啦」。

▲劉在錫面對李孝利就緊張到臉漲紅。（圖／翻攝自tvN YouTube）

事實上，這對國民兄妹從《家族的誕生》後僅有在《無限挑戰》和《HAPPY TOGETHER3》短暫以主持人和嘉賓身分相遇，每次見面都是劉在錫占下風，見到對方不自覺就會變得乖巧不敢說什麼，曾有一次就說：「因為從蚱蜢時期（無名時期）就認識了，當時對方可是當紅巨星FIN.K.L啊！」結果還被李孝利嗆當年主持功力真的很差，整個人可說是所有成長歷程都盡收於她的眼底，也難怪會緊張了。

▼《透過工作認識的關係》預告1。（影片／取自tvN YouTube，如遭刪除請見諒）

▼《透過工作認識的關係》預告2。（影片／取自tvN YouTube，如遭刪除請見諒）

▼《透過工作認識的關係》預告3。（影片／取自tvN YouTube，如遭刪除請見諒）