防彈休假中再破記錄！添破億MV成「6冠王」　關注反霸凌：帶來更好的影響

記者古靜兒／綜合報導

南韓天團防彈少年團這幾年享譽全球，向世界各地傳遞自己對音樂的理念和影響力，官方Youtube頻道上的破億點擊率MV最近又增添兩首，還在頒獎典禮中成為「6冠王」，再次刷新了韓國歌手的歷史記錄。

▲防彈少年團即便處於休假狀態，仍然不斷地在刷新記錄，還於頒獎典禮中成為「6冠王」。（圖／翻攝自Facebook／방탄소년단）

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防彈少年團即使最近正處於休假狀態，但仍然刷新了許多驚人記錄。他們在2013年6月發行的出道專輯《2 COOL 4 SKOOL》主打歌曲《No More Dream》於8月3日時，點擊率突破1億大關，成為他們的第21部破億MV。另外，成員之一J-hope（鄭號錫）的個人首張mixtape（指免費發行的專輯，內容多為即興饒舌，或熱門曲目混音的合集）《Hope World》的主打歌曲《Daydream》，MV也在同一天突破1億點擊率，成為團內第三位Solo歌曲達成破億紀錄的成員。

▲防彈少年團出道曲《No More Dream》達成破億點擊率。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）

另外，防彈少年團也在8月1日的「2019 M2 X GENIE MUSIC AWARDS」中成為6冠王，得到的獎項包括最佳藝人獎、最佳影片獎、最佳男子團體獎、男子組最佳表演獎、全球人氣獎及Genie人氣獎。雖然沒有出席該頒獎典禮，但他們也通過影片發表得獎感言，並表示未來會帶來更好的影響。

▲防彈少年團J-hope成為團內第三位Solo歌曲達成破億點擊率的成員。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）



防彈少年團今年4月入選為美國時代雜誌「百大影響力人物」，可以說是最受世界矚目的南韓藝人，成員們平時也有在關注國際議題，還與聯合國兒童基金會共同舉辦了「LOVE MYSELF」運動，旨在提高社會大眾對青少年暴力的認知及關注。他們在7月30日通過官方Youtube頻道分享該運動的宣傳片，熱心公益的行動引起眾人在影片下留言：「就算不是粉絲我也看哭了」、「謝謝你們讓我走出被霸凌的陰影」、「他們是教會我怎麼愛自己的人生導師！」

▲防彈少年團與聯合國兒童基金會共同舉辦了「LOVE MYSELF」運動。（圖／翻攝自YouTube／ibighit）