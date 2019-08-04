周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥交往多年的女朋友，感情生活低調，繼日前終於有世紀同框照，她3日深夜難得分享戀愛的點滴心事，「這麼多年，我去找我男朋友的機票和酒店，從來都是我自己訂自己付（不是他不給我訂，是因為我媽從小告訴我：『除了妳的父母，沒有任何人有義務給妳花錢。』）」

▲▼周揚青幫羅志祥慶生完隔天，寫下了一篇文章。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



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早在羅志祥過生日前，周揚青便直接問是否有想要的禮物，儘管男友說：「不用過了，禮物也不要買了」，但40歲這麼重要的生日豈有不過的道理？因此，她仍悄悄準備了驚喜，四處奔波買氣球、裝飾品和蛋糕。

▲▼周揚青罕見鬆口提起交往過程。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



在這過程中，周揚青的朋友曾不解地問：「這些不應該都是男生做的嘛？」她當下只開玩笑回：「是啊因為我是男朋友，他是女朋友啊！」但她想說的是，「誰又規定了浪漫的事只能是男生做給女生？」

▲周揚青和羅志祥穩定交往多年。（圖／翻攝自微博／羅志祥、Instagram／gracechowwwww）



周揚青笑說自己一旦愛上就會付出全部，從不計較羅志祥是否有時間陪伴、或像其他男友一樣陪她過節送禮物，「逛街永遠先看男裝，看到的全部好的，都想要買給你，無論在哪裡，有多麼重要的工作和事情，只要你一句想我，就全部取消去找你。」

▲周揚青難得分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



對此，周揚青的朋友們總覺得她付出太多，但她認為好不容易遇到愛的人，為何不用盡全力去愛，「只有用盡全部去愛，才會知道那個人值不值得妳去愛啊！」如果計較太多，戀愛就變成一件不開心的事，「那兩個人還在一起幹嘛呢？對著生悶氣麼？」

▲周揚青和羅志祥都很珍惜這段感情。（圖／翻攝自微博／羅志祥、Instagram／gracechowwwww）



但這段關係中，並非朋友所見是女方付出較多，周揚青透露其實羅志祥一有空就會帶她去旅行，逛街看到好看的衣服也會買給她，甚至在很累的狀態下，男友還是會陪她去看喜歡的電影，「你看，這樣的戀愛，平等、獨立。卻，也真的很好…不要擔心妳付出的會不被珍惜，因為不珍惜妳的男生就不是最終的愛人。」