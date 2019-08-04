ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥交往多年的女朋友，感情生活低調，繼日前終於有世紀同框照，她3日深夜難得分享戀愛的點滴心事，「這麼多年，我去找我男朋友的機票和酒店，從來都是我自己訂自己付（不是他不給我訂，是因為我媽從小告訴我：『除了妳的父母，沒有任何人有義務給妳花錢。』）」

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼周揚青幫羅志祥慶生完隔天，寫下了一篇文章。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

請繼續往下閱讀...

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

早在羅志祥過生日前，周揚青便直接問是否有想要的禮物，儘管男友說：「不用過了，禮物也不要買了」，但40歲這麼重要的生日豈有不過的道理？因此，她仍悄悄準備了驚喜，四處奔波買氣球、裝飾品和蛋糕。

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼周揚青罕見鬆口提起交往過程。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

在這過程中，周揚青的朋友曾不解地問：「這些不應該都是男生做的嘛？」她當下只開玩笑回：「是啊因為我是男朋友，他是女朋友啊！」但她想說的是，「誰又規定了浪漫的事只能是男生做給女生？」

▲羅志祥與周揚青始終未正面承認戀情。（圖／翻攝羅志祥、周揚青微博）

▲周揚青和羅志祥穩定交往多年。（圖／翻攝自微博／羅志祥、Instagram／gracechowwwww）

周揚青笑說自己一旦愛上就會付出全部，從不計較羅志祥是否有時間陪伴、或像其他男友一樣陪她過節送禮物，「逛街永遠先看男裝，看到的全部好的，都想要買給你，無論在哪裡，有多麼重要的工作和事情，只要你一句想我，就全部取消去找你。」

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲▼周揚青懂事5舉動收服大9歲羅志祥！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

▲周揚青難得分享感情觀。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）

對此，周揚青的朋友們總覺得她付出太多，但她認為好不容易遇到愛的人，為何不用盡全力去愛，「只有用盡全部去愛，才會知道那個人值不值得妳去愛啊！」如果計較太多，戀愛就變成一件不開心的事，「那兩個人還在一起幹嘛呢？對著生悶氣麼？」

▲周揚青和羅志祥都很珍惜這段感情。（圖／翻攝自微博／羅志祥、Instagram／gracechowwwww）

但這段關係中，並非朋友所見是女方付出較多，周揚青透露其實羅志祥一有空就會帶她去旅行，逛街看到好看的衣服也會買給她，甚至在很累的狀態下，男友還是會陪她去看喜歡的電影，「你看，這樣的戀愛，平等、獨立。卻，也真的很好…不要擔心妳付出的會不被珍惜，因為不珍惜妳的男生就不是最終的愛人。」

飛翔過馬路想鬆手　黑人反應網讚：很多爸爸做不到！

推薦閱讀

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

李毓芬親姊罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」狂飄仙氣…網看傻：哪個是妳

李毓芬親姊罕見曝光！　神Copy「白肌大眼」狂飄仙氣…網看傻：哪個是妳

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

丫頭認做過醫美！　「臉冒離奇特徵」自拍傻眼：好像哈利波特

丫頭認做過醫美！　「臉冒離奇特徵」自拍傻眼：好像哈利波特

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

瑤瑤吃鬆餅穿超辣！　細肩帶「正中間挖3個洞」滾出雪球…網：太誇張

瑤瑤吃鬆餅穿超辣！　細肩帶「正中間挖3個洞」滾出雪球…網：太誇張

風水師警告成真！　蘿莉塔回家「一看客廳地板」傻眼：好兄弟來作客

風水師警告成真！　蘿莉塔回家「一看客廳地板」傻眼：好兄弟來作客

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

Selina「唯一遺憾」：逼我崩潰好幾回！　慟祭離世5個月愛犬

Selina「唯一遺憾」：逼我崩潰好幾回！　慟祭離世5個月愛犬

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羅志祥, 周揚青

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林街頭「手勾洋男」嚇到粉絲：妳男友？　釣出阿信真的心碎了！
  2. 李孝利一碰面就問「最近接吻沒」　劉在錫整臉漲紅尬笑…全網看好戲
  3. 周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳
  4. Ella收「Selina、Hebe生日大禮」　放生賴解孵、勁寶隔7年姊妹淘之旅
  5. 郭碧婷爆肚子有喜「向佐一句話疑露餡」　教育觀念分歧…她問：生活多了我會煩？
  6. Supper Moment專輯險錄不完　「靠一句話」神奇完成不可能的任務
  7. 網入戲《不能是朋友》狂罵三字經　郭雪芙拜託：大家留點口德！
  8. 娜塔莉波曼回歸《雷神4》原因曝光！　漫威總裁揭內幕
  9. 泰劇《愛情理論》男男告白之吻「親到有啾聲」 　30秒未刪減版甜攻世界熱搜
  10. 吵了5年終於休戰！　《還珠》小燕子前夫揭「背後原因」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366