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《炮仔聲》吳婉君低胸褲裝超有料！　一轉身「性感美背、ㄦ字腰」美炸　

▲吳婉君。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

▲吳婉君常曬美照。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

記者謝艾婷／綜合報導

女星吳婉君在三立八點檔《炮仔聲》中飾演吳家二姊「家雯」，隨著劇情越演越烈，忙著趕拍戲的她，儘管忙於工作，也不時在社群網站上和粉絲分享日常，她3日在Facebook上分享一連串的美背照片，令粉絲驚呼不已「Coco你太辣了啦」。

▲吳婉君。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

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▲吳婉君一轉身辣翻全場。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

畫面中，吳婉君穿著連身褲裝，對著鏡頭露出甜甜的笑容，胸前深U隱約露出豐滿上圍，一轉身露出整片美背，白皙肌膚和纖細曲線一覽無遺，不過她似乎不太滿意自己手臂的狀態，寫道「漂亮的衣服搭配我粗勇的手臂」，但下秒又安慰自己「好看的是美背啊，人就是不完美才可愛」，並表示她就是喜歡這樣的自己，也感性寫下一段話，引來大批網友回覆。

吳婉君說道：「如果你很在意別人的眼光，那你就努力去改變自己；如果你真的可以不在意別人眼光，那就接受自己的樣子，好好愛自己。」許多粉絲看了之後紛紛表示贊同「懂得愛自己的女人就是最美的」、「喜歡妳的正能量」、「人的美麗，不在於外表在於自信的內心 」，也有粉絲鼓勵她「手明明就很細啊」、「手臂那麼細，哪有粗勇」。

▲吳婉君。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

▲吳婉君自信露出白皙美背。（圖／翻攝自吳婉君Facebook）

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關鍵字

吳婉君, 炮仔聲, 家雯, Coco

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