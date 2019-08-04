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郭碧婷爆肚子有喜「向佐一句話疑露餡」　教育觀念分歧…她問：生活多了我會煩？

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭碧婷接受向佐求婚，準夫妻倆也一起上了《我家小兩口》，結果談到育兒觀念的時候有了分歧，彼此間的氣氛有些緊張，再加上男方還跟朋友詢問懷孕和照顧小孩的觀念，傳出他們已經有好消息了！

▲向佐向郭碧婷求婚成功。（圖／翻攝自陳嵐微博）

▲向佐3月宣布求婚郭碧婷成功好消息。（圖／翻攝自陳嵐微博）

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向佐手上有擦傷被郭碧婷發現，但自己覺得那並不算什麼，還接著說：「如果我兒子回來告訴我這個算受傷我會不理他，男生欸，一點點東西怕這個怕那個的。」郭碧婷聽了露出意味深長的笑容放冷箭說「小時候沒有資格疼就對了」，無意間的對話也透露著未來對孩子教育恐有分歧。

郭碧婷可能還處於敏感狀態繼續問「你會不會擔心的生活，除了你的父母、除了你的工作以外還要再多個女生有點煩」，沒想到得到的回覆是「暫時還好」，臉上的笑容瞬間消失不停問「暫時」究竟是什麼意思，最後雖然沒獲得安慰或共識，因為不想吵架所以也沒多說什麼。

▲向佐說「暫時還好」險讓郭碧婷生氣。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

▲向佐說「暫時還好」險讓郭碧婷生氣。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

向佐試圖想要解釋清楚並不是未來就會嫌準老婆煩，而是本來沒有打算要結婚，只是遇到郭碧婷就變得不一樣，可惜這句話平常聽可能會感動，但對方完全不為所動，試圖轉移話題說未來計畫要有寶寶時，也被連三擊「但有寶寶前還有過程，新婚生活懷孕生活生寶寶後有很多瑣碎繁瑣的事情。」

對二代計畫想做好準備就特地找了女性朋友來聊，向佐一開口就問懷孕和結婚前是不是會有焦慮或困擾，聽到朋友們說「要決定順產還是開刀（剖腹）」、「每4個小時要起來餵奶」、「和老公教育觀念不同導致磨擦」、「產前憂鬱」一連串經歷，他整個人崩潰抱頭喊「我什麼都不懂」，也讓人忍不住懷疑郭碧婷是不是已經懷孕，他停頓了1.5秒才尬笑急否認，但這麼認真的態度其實也能預見未來一定是好老公、好爸爸。

▲向佐說「暫時還好」險讓郭碧婷生氣。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

▲向佐說郭碧婷沒有產前憂鬱，隨後才趕緊否認。（圖／翻攝自新浪綜藝微博）

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