Supper Moment專輯險錄不完　「靠一句話」神奇完成不可能的任務

記者蔡琛儀／台北報導

香港樂團Supper Moment推出首張國語專輯，新歌名稱《大丈夫》的粵語發音和日文「沒關係」、「沒問題」一樣，他們之前在紐約錄音時，團員阿雞發現只剩下18天的時間可以錄音，然而這剩下的時間是不夠錄完整張專輯，其他三人對著急的阿雞說：「大丈夫！」沒想到講完後竟然在時間之內做完整張專輯的錄音，完成幾乎不可能的任務。

▲Supper Moment將來台宣傳。（圖／奇蹟娛樂提供）

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MV特別邀請到曾以《志明與春嬌》獲得香港金像獎最佳編劇的導演麥曦茵編劇、執導，更邀請到香港戲骨演員林嘉華演出，林嘉華與演員岑珈其在MV中飾演父子，劇組在香港鬧市拍攝抓流動攤販的這場戲時，吸引大批街坊圍觀。

《大丈夫》是主唱兼吉他手Sunny看了電影《比海還深》之後，有感而發與音樂夥伴們一起創作的歌曲，鼓手阿達說：「沒遇到一些遭遇，難以體會失去又得到的美好，大家都渴望成為大丈夫。」貝斯手CK說：「我們覺得不一定要承諾一些事才能成為大丈夫，可以是很勇敢去踏出第一步！是不是大丈夫？將來有人會告訴你。」吉他手則阿雞笑說：「我還是想做小男人多一點。」

▲Supper Moment將來台宣傳。（圖／奇蹟娛樂提供）

Supper Moment將於8月9日晚間將在台北三創生活園區5樓舉辦專輯聽歌會」，這是他們推出首張國語專輯後，第一次與歌迷進行音樂分享的見面會，歌迷可以憑專輯CD入場，還可換取專輯海報，詳情請關注「奇蹟娛樂Miracle Entertainment」官方FB。