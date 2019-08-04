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《德魯納酒店》書牆隧道拍照還能挖寶！首爾市區地鐵走3分就到

Simple Life。跟著安妮走 安妮小姐

某年被老妹拖去看BEAST演唱會後開啟對韓國的愛，喜歡到韓國走訪喜愛的..

文／安妮小姐

2019年四月底，首爾市政府打造了一座超大型公共二手書店，叫做「首爾書寶庫서울책보고」，除了一般二手書外，還有獨立出版品與學者捐贈書系等高達12萬冊之多，透過這個書籍文化空間，不僅能讓舊書商用優惠手續費託售，讀者也能用實惠的價格買到心儀的書；在這個數位化電子閱讀時代裡，讓舊書商與讀者在這裡，都能有屬於各自的寄託空間。此外，這裡也是韓劇《德魯納酒店》拍攝地，劇迷們又有新的拍攝場景能朝聖囉！

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

．首爾書寶庫的位置

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▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／翻攝自韓巢中文地圖）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／翻攝自韓巢中文地圖）

（圖／翻攝自韓巢中文地圖）
「首爾書寶庫」就位在地鐵2號線「蠶室渡口站」1號出口附近，步行不到三分鐘就能抵達，行程規劃上，不妨可以將「蠶室站」的「樂天世界大廈」丶「樂天世界」丶「石村湖」等景點一同安排。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）
搭乘地鐵2號線到「蠶室渡口站」1號出口，出去後往左邊走。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）
從1號出口出來往左轉後，就能看到「首爾書寶庫」的外觀了，非常近！

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）
首爾書寶庫的大門有分成出口與入口，左邊那扇自動門是入口。

▲首爾書寶庫平面圖。（圖／翻攝自首爾書寶庫官網）

（圖／翻攝自首爾書寶庫官網）
先讓大家認識一下「首爾書寶庫」的平面圖，下方黑色箭頭就是出入口，出入口右半部主要是獨立出版品丶學者捐贈書丶藝文空間（不定期舉辦講座丶特賣會等活動場地），左半部長長一條就是二手書販售區，依照二手書店名或書籍類別來區分，左邊盡頭的部分則是洗手間的位置。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

從大門進入後，先迎接各位的就是諮詢處，右手邊還有小型咖啡吧台，附近有座位可以稍作休息丶閱讀。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）
在入口櫃台右邊有滿寬敞的空間，不時會舉辦一些市集或活動，這天我們就遇到像是童書特賣會的活動，現場相當熱鬧。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）
同樣是櫃台右手邊的區域，還有一區像是主題特色書籍的特賣，這區的書籍看起來都是出版很久的珍藏書，且來自獨立出版品，因此每本都被小心的包裝起來。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

來到「首爾書寶庫」，最吸睛的，莫過是這條被稱作「書蟲」的書牆隧道。長長一條帶些曲線的隧道，共由32個鐵書架所組成，現場看頗為壯觀。我們來的這天是開幕後沒多久的假日，現場的讀者相當多，而且大家幾乎都真的很認真在找書丶閱讀，雖然滿想拍到空景的，但這天完全無法^^"。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）
在最新韓劇《德魯納酒店》第二集中，在介紹酒店「客人」時，其中一位愛讀書的客人所待的位置，現實中就是「首爾書寶庫」的拱型隧道。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

靠近洗手間的位置，還設了一座書圈裝置藝術，美麗的造型讓大小朋友都會停下來欣賞丶拍照。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

每個鐵書架會標上編號丶二手書店名稱，以及該書店的簡單介紹，如果有特定想找的書目，也可以先在櫃台查詢後再來尋找，這樣會比較省時省力。稍微觀看了這裡的二手書，其實很多書況都維持得滿不錯的。

▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）▲《德魯納酒店》首爾書寶庫踩點。（圖／安妮小姐授權提供）

買二手書最實質的好處就是，書的價格真的非常便宜！例如手上這本，原價W12000，這裡只需花W3000就能帶回家，真的超級便宜啊～～～如果有在學習韓文丶想增進韓文閱讀能力的朋友，來「首爾書寶庫」挖寶吧，或許會被你找到心儀或找尋已久的書籍唷：）

首爾書寶庫 서울책보고

地址：首爾特別市松坡區新川洞14
서울특별시 송파구 신천동 14
電話：031-946-9283
時間：平日10:30-20:30 / 週末及公休日10:00-21:00（週一公休）
交通：地鐵2號線「蠶室渡口」1號出口，步行約3分鐘內
官網：請點我

（以上圖片皆由安妮小姐授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）

本文出自外稿作家：安妮小姐
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德魯納酒店, 首爾書寶庫, 日韓風

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