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吵了5年終於休戰！　《還珠》小燕子前夫揭「背後原因」

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星黃奕在新版《還珠格格》中飾演「小燕子」一角走紅，2014年與前夫黃毅清離婚後，雙方頻頻隔空對罵，彼此互爆黑料，鬧出許多風波。不過近來兩人已經停戰，黃毅清3日在微博發文，坦承雙方目前關係已稍稍回溫，主要是因為對方終於肯讓他見女兒了。

▲▼黃奕被前夫爆料交新男友，女兒住出租房。（圖／翻攝自微博／黃奕）

▲黃奕在新版《還珠格格》飾演小燕子走紅。（圖／翻攝自微博／黃奕）

黃奕過去曾有過2段婚姻，第一段婚姻僅維持了一年就以離婚告終，與第二任丈夫黃毅清婚後，育有一個女兒，不過兩人在2014年坦承已經離婚，結束3年婚姻，自此之後兩人經常在網上互相爆料，她控對方家暴、抹黑，男方則頻爆出她的隱私，並指控她不顧女兒等，兩人甚至還鬧上法院，掀起不少風波。

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▲▼黃奕。（圖／翻攝自微博／黃奕）

▲黃奕與前夫為了女兒頻頻隔空開火。（圖／翻攝自微博／黃奕）

不過近來雙方的砲火稍停，黃毅清在微博上透露，當初會這麼激動，是因為自己有長達一年半的時間見不到女兒，而愛女如命的他才會頻頻在網路上與對方互相攻擊，「現在不和前任撕逼，不是我成熟了，是因為她終於讓我見女兒了，如果明天又不讓我見了，我還是會和以前一樣，用盡一切方式攻擊的。」他也強調過去也不認為是自己錯了，只是眾人誤解了他，「謝謝時光，讓你們變成熟，知道用自己的眼睛去分辨了。」

▲▼黃毅清。（圖／翻攝自微博／黃毅清）

▲黃毅清發文。（圖／翻攝自微博／黃毅清）

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黃奕, 還珠格格, 小燕子

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