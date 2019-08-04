泰劇《愛情理論》男男告白之吻「親到有啾聲」 　30秒未刪減版甜攻世界熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇《愛情理論》改編自同名小說，並找來Gun和Off這對超人氣螢幕CP主演，打從播出前就被視為年度最受期待BL劇。該劇描述熱愛電影的大學生愛上好友的苦澀暗戀故事，最新一集兩人終於確定心意，打破尺度放送開播以來的最激烈的吻戲，連親吻的啾啾聲都清楚聽見，影片曝光炸翻泰網，並登上國內推特熱搜冠軍。

▲《愛情理論》男男告白吻戲甜到登世界熱搜。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

《愛情理論》描述苦澀的暗戀心情，Third熱愛電影，和花花公子Khai是四人幫「狠幫」中的好友，實則從新生入學起就愛上對方，每一次的期待卻換來心碎，一次被酒醉強吻更決定死心，從此離開好友的世界。沒想到，他的遠離反而讓不可能的情愫萌芽了。

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Khai追求各學院正妹，原則就是不碰自己學院的人，從沒想過會喜歡男生，卻在因緣際會下得知Third的心意。他原本以為讓好友死心，就可以回到原點當好友，直到徹底感受到Third再也不在身邊，才開始面對自己的真心，使出所有把妹絕招要追回Third的心，卻發現難度極高，每次挫敗又重新找機會靠近，直到某次無意間脫口說出「我愛你」，兩人感情終於到了坦白時刻。

▲《愛情理論》Off扮演花心好友，痛改前非為了追回Gun。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

最新一集劇情中，Khai懇求Third忘記過去，走近告白，「你看我的眼睛，忘記過去的事情好嗎，現在就只有我們」，接著低頭深深吻上對方，一掃先前酒醉強吻的粗暴印象。這段吻戲3日晚間在泰國播出，不過電視版只播碰唇啄吻10秒，台灣、泰國LINE TV網路版放送未刪減版，從啄吻試探，到進一步出手摟腰激吻，彼此咬唇索求，連親吻時的啾聲都不忘收錄，最後由Third停住，最後相約下次一起看電影DVD《曼哈頓戀習曲》（Begin Again），暗示願意重新開始。

▲《愛情理論》第10集男男告白之吻，電視版只播出10秒左右。

▲《愛情理論》每集致敬一部電影，第10集海報致敬《曼哈頓戀習曲》。（圖／翻攝自推特／GMM TV）



泰國電視台GMM TV晚間在網路公開Uncut完整版，Gun和Off親了長達30秒，且嘴對嘴完全沒有借位，再破兩人拍BL劇的尺度，令網友大呼「我被甜死了」、「這是我最愛的一集！」同時電視劇播畢後登上泰國熱搜冠軍，至今累積11.3萬推文數，1小時內急速衝上世界熱搜排行第5。

▲《愛情理論》登泰國熱搜冠軍，世界熱搜第5名。（圖／翻攝自推特）