ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰劇《愛情理論》男男告白之吻「親到有啾聲」 　30秒未刪減版甜攻世界熱搜

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇《愛情理論》改編自同名小說，並找來Gun和Off這對超人氣螢幕CP主演，打從播出前就被視為年度最受期待BL劇。該劇描述熱愛電影的大學生愛上好友的苦澀暗戀故事，最新一集兩人終於確定心意，打破尺度放送開播以來的最激烈的吻戲，連親吻的啾啾聲都清楚聽見，影片曝光炸翻泰網，並登上國內推特熱搜冠軍。

▲▼《愛情理論》男男告白吻戲甜到登世界熱搜。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

▲《愛情理論》男男告白吻戲甜到登世界熱搜。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

《愛情理論》描述苦澀的暗戀心情，Third熱愛電影，和花花公子Khai是四人幫「狠幫」中的好友，實則從新生入學起就愛上對方，每一次的期待卻換來心碎，一次被酒醉強吻更決定死心，從此離開好友的世界。沒想到，他的遠離反而讓不可能的情愫萌芽了。

請繼續往下閱讀...

Khai追求各學院正妹，原則就是不碰自己學院的人，從沒想過會喜歡男生，卻在因緣際會下得知Third的心意。他原本以為讓好友死心，就可以回到原點當好友，直到徹底感受到Third再也不在身邊，才開始面對自己的真心，使出所有把妹絕招要追回Third的心，卻發現難度極高，每次挫敗又重新找機會靠近，直到某次無意間脫口說出「我愛你」，兩人感情終於到了坦白時刻。

▲《愛情理論》男男告白吻戲甜到登世界熱搜。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

▲《愛情理論》Off扮演花心好友，痛改前非為了追回Gun。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

最新一集劇情中，Khai懇求Third忘記過去，走近告白，「你看我的眼睛，忘記過去的事情好嗎，現在就只有我們」，接著低頭深深吻上對方，一掃先前酒醉強吻的粗暴印象。這段吻戲3日晚間在泰國播出，不過電視版只播碰唇啄吻10秒，台灣、泰國LINE TV網路版放送未刪減版，從啄吻試探，到進一步出手摟腰激吻，彼此咬唇索求，連親吻時的啾聲都不忘收錄，最後由Third停住，最後相約下次一起看電影DVD《曼哈頓戀習曲》（Begin Again），暗示願意重新開始。

▲《愛情理論》第10集男男告白之吻，電視版只播出10秒左右。

▲▼《愛情理論》男男告白吻戲甜到登世界熱搜。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

▲《愛情理論》每集致敬一部電影，第10集海報致敬《曼哈頓戀習曲》。（圖／翻攝自推特／GMM TV）

泰國電視台GMM TV晚間在網路公開Uncut完整版，Gun和Off親了長達30秒，且嘴對嘴完全沒有借位，再破兩人拍BL劇的尺度，令網友大呼「我被甜死了」、「這是我最愛的一集！」同時電視劇播畢後登上泰國熱搜冠軍，至今累積11.3萬推文數，1小時內急速衝上世界熱搜排行第5。

▲▼《愛情理論》登泰國熱搜冠軍，世界熱搜第5名。（圖／翻攝自推特）

▲▼《愛情理論》登泰國熱搜冠軍，世界熱搜第5名。（圖／翻攝自推特）

▲《愛情理論》登泰國熱搜冠軍，世界熱搜第5名。（圖／翻攝自推特）

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

推薦閱讀

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲

王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

87年來最花心泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

87年來最花心泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們

Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲

笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

87年來最花心泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

泰劇愛情理論

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 吵了5年終於休戰！　《還珠》小燕子前夫揭「背後原因」
  2. 宇珊同框2親哥「五官複製貼上」根本3胞胎！　網驚嚇：以為玩換臉APP
  3. 未婚夫把房子偷增貸3千萬！郭雪芙不知情氣炸「反被嗆」…PTT狂轟黑特
  4. 王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲
  5. 歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走
  6. 「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？
  7. 阿信「小鳥依人」強被搞BL！　他霸氣宣布：我要當陳先生 　
  8. 看鄧倫扮女人笑到肋骨骨折！　追劇女網友掛急診…本尊說話了
  9. Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們
  10. 理科太太放閃啦！才分開1天…認了想John「思念ing」　連發接吻照甜爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366