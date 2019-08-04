網入戲《不能是朋友》狂罵三字經　郭雪芙拜託：大家留點口德！

記者林奕如／台北報導

郭雪芙《我們不能是朋友》飾演周惟惟，左右搖擺在未婚夫黎皓一（孫其君 飾）、霸氣褚克桓（劉以豪 飾）之間，不少人入戲狂罵，更有人黑特該劇毀三觀，激烈在網上罵三字經，郭雪芙更拜託：「很謝謝大家很投入，但請大家留點口德。」

▲▼郭雪芙劇中周旋2男之間。（圖／翻攝愛奇藝）

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周惟惟身旁有交往3年、論及婚嫁男友黎皓一，為了買房夢想，小倆口省吃儉用，以為買了房就可以幸福，但真的買到了房，卻讓兩人距離愈走愈遠；同時間她遇到霸氣褚克桓（劉以豪 飾），男友有交往10年女友高子媛（夏若妍 飾），看似金童玉女，但兩人感情早已回不去，褚克桓分手轉追求周惟惟，高子媛不同意分手勾勾纏，四角戀十分複雜。

▲郭雪芙認為《不能是朋友》共鳴度高是因為每一個人觀點不一樣。（圖／記者林敬旻攝）

每集掀起討論，共鳴度高，郭雪芙思考一下，她認為：「因為每一個人觀點不一樣、想法不一樣、做法不同，才會討論度這麼高。像是主角這時這樣選擇，就會有人覺得這時應該要這麼做，或是如何做，大家都有自己想法。」

劇中自己角色被狂轟很煩，到底要選哪一位，郭雪芙也心直口快的說：「你不懂啦！她其實心中有很多想法，哪有這麼容易，妳有一個穩定論及婚嫁對象，突然出現可口的菜妳就吃，也不能保證這男生到底是怎樣心態，觀眾只覺得這男人很愛妳。」

▲郭雪芙《不能是朋友》飾演周惟惟，左為袁艾菲。（圖／八大提供）



角色之一高子媛則是嘴上常掛著「我是為你好」，分手依舊陰魂不散，變成恐怖情人，劇中郭雪芙被甩巴掌，但其實心疼她：「我覺得女生真的愛到一個無極限，真的很瘋狂，愛到卡慘死，我在片場會有感覺，她（夏若妍）很入戲想要跳脫，那狀態很痛苦。」她也笑分析，「這戲好看的原因是，每一個人都有每一個人問題，褚克桓有他的問題，雖然大家都忽略，沒關係，畢竟是劉以豪演啦！」