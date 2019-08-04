娜塔莉波曼回歸《雷神4》原因曝光！　漫威總裁揭內幕

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）先前在聖地牙哥動漫展（SDCC）上宣布將會回歸《雷神索爾4》（Thor：Love and Thunder），且還會成為「女雷神」，消息讓影迷震驚不已，近來漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）在受訪時，透露了當初會把她找回來的原因，並表示娜塔莉波曼得知原因後，很快地就答應回歸了。

▲娜塔莉波曼在SDCC發表會上宣布回歸《雷神索爾4》 。（圖／翻攝自推特／Jeremy Conrad）

娜塔莉波曼在《雷神索爾》系列的前兩集當中飾演雷神的女友珍佛斯特（Jane Foster），在時隔6年後，她再次回歸也讓影迷興奮不已，凱文費吉近來在接受《CNN》採訪時透露，自己非常喜歡雷神原版漫畫中的故事，而漫畫中珍佛斯特就是主要角色之一。

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▲娜塔莉波曼在非常短的時間內就答應回歸《雷神索爾4》 。（圖／達志影像／美聯社）

凱文費吉表示：「我們真的很愛漫畫裡的故事，那絕對是近期最棒的漫畫了！導演塔伊加維迪提在執導《雷神索爾3：諸神黃昏》的時候就已經先看過了，我記得當他同意回來再拍雷神的時候，他也非常激動。這部電影將會是個大製作，同時也會囊括許多元素，我們都很喜歡，而且我們很快地就與娜塔莉接洽，她是漫威宇宙大家庭中的一份子，我們把娜塔莉與塔伊加維迪提放在一起，在一個會議的時間內，她就同意加入了。」

此外，凱文費吉也透露，漫威宇宙後續還有許多新的計劃，甚至還有很長的路要走，「我們在第一階段、第二階段，甚至第三階段都一直在嘗試做的，就是為那些你已經知道的角色創造一個你無法預料到的新局面，就像黑寡婦。」

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