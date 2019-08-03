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「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

記者蕭采薇／綜合報導

37歲的好萊塢女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）在2000年以拉拉隊主題的校園喜劇《魅力四射》打響知名度，並在2002年接下《蜘蛛人三部曲》成為代表作。不過曾她近來的照片卻飄出濃濃人母味，當年「初代蜘蛛女」的美貌已經回不去了。

▲▼克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）《蜘蛛人三部曲》、《魅力四射》。（圖／劇照）

▲克絲汀鄧斯特演出《蜘蛛人三部曲》，以「初代蜘蛛女」奠定好萊塢女神地位。（圖／劇照）

克絲汀鄧斯特以童星出道，12歲時就因演出《夜訪吸血鬼》中的克勞迪婭（Claudia）讓令人印象深刻。之後更以《蜘蛛人三部曲》中「瑪莉珍」一角站上好萊塢一線女星地位，並在2011年以《世紀末婚禮》拿下坎城影展最佳女演員獎。

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▲▼克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）《蜘蛛人三部曲》、《魅力四射》。（圖／劇照）

▲克絲汀鄧斯特（左）以校園喜劇《魅力四射》打響知名度，在其中飾演拉拉隊長。（圖／劇照）

今年37歲的克絲汀鄧斯特已經升格為媽媽，同時也不再是過去青春少女的模樣，老化速度讓網友驚呼：「真的差點認不出來！」、「這是當年的拉拉隊辣妹長嗎？」

▲▼37歲的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）老化程度讓網友嚇一跳。（圖／CFP）▲▼37歲的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）老化程度讓網友嚇一跳。（圖／CFP）

▲37歲的克絲汀鄧斯特身材不如當年纖細，老化程度也讓網友嚇一跳。（圖／CFP）

不過克絲汀鄧斯特本人倒是相當坦然，儘管身材不如過去纖細，但她仍放話：「對一位年過35又討厭運動的女性來說，減肥真的是件非常痛苦的事。我上禮拜才吃了炸雞和肯德基，我真的沒辦法為角色犧牲飲食或是生活習慣。對，我不願意減肥。」相當霸氣。

▲▼37歲的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）老化程度讓網友嚇一跳。（圖／CFP）▲▼37歲的克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）老化程度讓網友嚇一跳。（圖／CFP）

▲克絲汀鄧斯特2017年出席坎城影展時仍hold住顏值（左），兩年後卻已有大嬸味（右）。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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克絲汀鄧斯特, Kirsten Dunst, 蜘蛛女, 魅力四射, 蜘蛛人

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