王一博手機號碼被賣！私生飯打去「他真的一一接起」　溫柔回應逼哭粉絲

記者李湘文／綜合報導

大陸男星王一博在韓出道4年多，最近因主演電視劇《陳情令》人氣暴漲，收穫大量粉絲，卻也因此受到更多騷擾。部分粉絲透過不肖黃牛，買到王一博的手機號碼，並嘗試打過去，沒想到真的被本人接起來，還說上了一段話，為此興奮到在網路上發文，掀起熱烈議論。

▲王一博演出《陳情令》大紅，卻也帶來困擾。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博）

一名粉絲發文透露，買到王一博手機號碼後，試著打了過去，結果對方真的接起問「找誰」，因而嚇得馬上掛掉電話。沒想到，王一博接著竟然回撥，花了半分鐘的時間，耐心勸導這位粉絲：「告訴她們（私生飯），不要再打了可以嗎？」交代了幾遍之後才掛掉電話。

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▲王一博手機號碼被拿來販賣。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博）

除了這名粉絲之外，微博上也有不少網友「挑戰成功」，興奮透露王一博真的都會接電話，「又接電話了！這也太好了吧」、「居然一次一次的接電話，太溫柔了吧」，甚至還有人樂此不疲，表示「明天繼續衝」。

▲部分粉絲打王一博電話，結果真的被本人接起來。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，不少網友替王一博生氣，大罵販賣、購買、撥打電話的人都太惡劣，「真的無底線了」、「捫心自問，你們一直接亂七八糟的騷擾電話是啥感覺」、「能不能給別人私人空間」、「我真的氣哭了，讓他好好休息好嗎」、「請私生飯做個人行不行」。

▲王一博公開通話紀錄，要求粉絲不要再打電話。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博）

對此，王一博本人也在3日晚間發文，PO出最近的手機通話紀錄，1個小時就接到7、8個電話，未接來電已累積快200通。他無奈：「別再打我電話了，別再用我手機號去登錄軟件，也別再去買我的號碼，這已經嚴重影響了我的生活，你們別浪費這個錢了，請理智愛我，我明天換號。」

▲王一博不堪私生飯騷擾，宣布換號碼。（圖／翻攝自微博／UNIQ-王一博）

明明已經受到嚴重騷擾，王一博還是保持客氣語氣，並自嘲：「你們知道換電話號碼有多麻煩嗎？我是一個最嫌麻煩的人。」一番話令粉絲心疼「對不起沒能更好地保護你」、「不認識的電話都不要接了」、「那些人不是真的喜歡你，你的溫柔不該給他們」、「截圖別打碼，就應該讓他們知道自己錯得多離譜」。