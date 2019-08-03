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歹徒闖進門…要她脫下褲子！　女星遭性侵：最心痛是吉他被拿走

記者傅家妤／綜合報導

美國70年代殿堂級搖滾樂隊Blondie的主唱黛比哈利（Debbie Harry）近來出版自傳《Face It》，她在書中自爆過去曾遭到性侵，當時一名歹徒闖入她紐約家中，不僅將家中財物全都搜刮乾淨，而且還性侵了她。

▲▼黛比哈利。（圖／翻攝自IG／Blondie）

▲現年74歲的黛比哈利近來出版了自傳。（圖／翻攝自IG／Blondie）

黛比哈利在書中寫道，當時歹徒手持致命武器闖入她的家中，並將她與同居男友兼團員Chris Stein綁起來，在家中到處搜查是否有什麼值錢的物品，「他拿走了吉他以及Chris的相機，然後他把我的手鬆開，要我自己脫掉褲子，他性侵了我，結束後他還說『去把你自己清乾淨』。我已經報警了。」但比起遭到性侵，黛比哈利稱失去該把吉他更讓她覺得心痛。

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▲▼黛比哈利。（圖／翻攝自IG／Blondie）

▲黛比哈利在自傳中自爆曾遭到歹徒性侵。（圖／翻攝自IG／Blondie）

雖然黛比哈利並未透露事情發生的時間點，但外媒猜測在她尚未走紅前發生的。除此之外，她還透露過去曾遭連環殺手綁架，當時她被對方硬拖進車內，「我被抓上車後發現車窗關剩下了約1吋的縫隙，車門上也沒有門把，也沒有車窗開關，什麼都沒有，那輛車裡面被拆得一乾二淨。」

▲▼黛比哈利。（圖／翻攝自IG／Blondie）

▲黛比哈利是Blondie樂隊的主唱。（圖／翻攝自IG／Blondie）

所幸黛比哈利仍非常冷靜，想到把手剩出窗外，從外打開車門，「他試圖讓車子打滑阻止我，但那反而幫了我，我被甩了出去才成功逃脫。」事後她看了新聞，才發現當時試圖綁架自己的就是在殺害了超過30名女子的連環殺手Ted Bundy。

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黛比哈利, Debbie Harry, Blondie

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