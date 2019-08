Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們

記者蕭采薇/綜合報導

南韓女團f(x)今年即將迎來出道10周年,但成員們各自活動,鮮少合體。尤其將事業重心轉往演戲和時尚的Krystal(鄭秀晶),更是已經三年沒有站上舞台。3日在東京巨蛋的SMTOWN家族演唱會上,Krystal終於久違再次登台演出。

▲自前成員雪莉退團後,f(x)四人也已經許久沒有合體。(圖/翻攝自f(x)臉書)

SMTOWN家族演唱會自3日起在東京巨蛋一連舉辦三場,除了「大師兄」KANGTA(安七炫)再爆出劈腿疑雲後宣布缺席演出引發關注外,Krystal睽違三年的再度登台也瞬間引爆話題。

▲Krystal時隔三年重回舞台登上熱搜。(圖/翻攝自推特)

儘管少了已經退團的雪莉、人在大陸的Victoria(宋茜),包括Krystal、Luna和Amber的「三人f(x)」演唱包括《Electric Shock》等歌曲,依然讓粉絲相當激動,也讓相關話題立刻衝上網路熱搜排行榜。

ANYONE WATCHING LUNA, AMBER AND KRYSTAL ON THE SAME STAGE AGAIN AFTER THREE LONG YEARS WOULD REALLY BE ELECTRIFIED WITH ELECTRIC SHOCK STAGE #SMTOWNLIVE2019inTOKYOpic.twitter.com/K4Z9QGFaOv