Krystal隔三年重回舞台站C位！　粉絲見「三人f(x)」爆淚：好想妳們

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團f(x)今年即將迎來出道10周年，但成員們各自活動，鮮少合體。尤其將事業重心轉往演戲和時尚的Krystal（鄭秀晶），更是已經三年沒有站上舞台。3日在東京巨蛋的SMTOWN家族演唱會上，Krystal終於久違再次登台演出。

▲自前成員雪莉退團後，f(x)四人也已經許久沒有合體。（圖／翻攝自f(x)臉書）

SMTOWN家族演唱會自3日起在東京巨蛋一連舉辦三場，除了「大師兄」KANGTA（安七炫）再爆出劈腿疑雲後宣布缺席演出引發關注外，Krystal睽違三年的再度登台也瞬間引爆話題。

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▲Krystal時隔三年重回舞台登上熱搜。（圖／翻攝自推特）

儘管少了已經退團的雪莉、人在大陸的Victoria（宋茜），包括Krystal、Luna和Amber的「三人f(x)」演唱包括《Electric Shock》等歌曲，依然讓粉絲相當激動，也讓相關話題立刻衝上網路熱搜排行榜。

ANYONE WATCHING LUNA, AMBER AND KRYSTAL ON THE SAME STAGE AGAIN AFTER THREE LONG YEARS WOULD REALLY BE ELECTRIFIED WITH ELECTRIC SHOCK STAGE #SMTOWNLIVE2019inTOKYOpic.twitter.com/K4Z9QGFaOv — eli (@kokkirist) August 3, 2019

▲「三人」f(x)在SMTOWN家族演唱會合體。

尤其是已經三年沒有在舞台演出的Krystal，站在「C位」的表現依舊相當耀眼，也讓粉絲讚嘆：「她真的是天生舞台體質。」更有人感動表示：「真的很想念f(x)，很期待再次看到四人合體。」