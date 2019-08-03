理科太太放閃啦！才分開1天…認了想John「思念ing」　連發接吻照甜爆

記者李湘文／綜合報導

YouTuber「理科太太」陳映彤以面癱風格爆紅，就算常跟老公John一起拍片，也從來不在鏡頭前放閃，反而多是冷淡又理性的吐槽，笑翻觀眾。不過，她最近暫時跟老公分隔兩地，難得坦率認了想念對方，在Instagram上PO出熱戀期照片，使得網友紛紛驚呼閃爆、甚至懷疑「這不是理科太太」！

▲理科太太和老公平時都以淡定、面癱風格聞名，幾乎從不放閃。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

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理科太太3日在Instagram傾訴：「John今天先回美國，思念他ing。」她PO出數張交往時拍的照片，一下被John緊摟在懷裡抱高高、一下坐在對方肩上開心燦笑，最閃的是緊貼彼此仰頭接吻，都是她婚後從來沒公開做過的甜蜜舉動，難得把私下恩愛模樣搬到檯面上。

▲理科太太首次PO出接吻照。（圖／翻攝自理科太太Instagram）

雖然罕見PO出閃照，但理科太太還是不忘補個冷箭，吐槽John「從那時就愛穿會讓自己看起來五五身的褲子」。不過，粉絲只把重點放在超閃合照，驚訝「這不是理科太太」、「是不是被盜帳號」、「這真的是理科太太會po的文嗎」，也狂讚「太閃了吧」、「真的好甜」、「好浪漫喔，情人節快樂」。