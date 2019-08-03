看鄧倫扮女人笑到肋骨骨折！　追劇女網友掛急診…本尊說話了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星鄧倫主演新劇《加油你是最棒的》正播出中，戲裡扮演過氣明星，並且有戲中戲的扮相，其中還有長髮扮女裝。沒想到他的造型，讓某個觀劇網友笑到骨折，醫生診斷書公開在網路上，掀起熱烈討論，更意外的是，診斷書釣出男神親自回應啦！

▲鄧倫新劇熱播中，為爭取演出不惜扮女人。（圖／翻攝自微博／鄧倫、加油你是最棒的）

有位女網友邊喝水邊看鄧倫的電視劇，然後看到男主角女裝的戲笑吐了，肋骨感覺疼痛，一開始以為是岔氣，掛急診看了才發現是骨折，對話同時附上醫生診斷書，接受X光檢查後確診出左側第6肋骨骨折。而她的好友PO出對話截圖，引起眾人轉發，其中鄧倫在某個轉載貼文的娛樂微博下留言：「心疼你，祝早日康復。」

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▲鄧倫戴假髮扮女人。（圖／翻攝自微博／加油你是最棒的）

▲女網友看到鄧倫扮女人，笑到肋骨骨折掛急診。（圖／翻攝自微博／快樂追星十級學渣）

▲女網友接受X光檢查，確診左側第6肋骨骨折。（圖／翻攝自微博／快樂追星十級學渣）

鄧倫無預警留言再度掀起轟動，網友輪番驚呼「你翻牌這樣的嗎」、「哥你怎來了！好了我肋骨也激動斷了哈哈哈哈」、「在這裡抓住你了」、「哥哥你來啦！」同時劇組轉發貼文祝網友早日康復。

▲鄧倫安慰骨折女網友：「心疼你，祝早日康復。」（圖／翻攝自微博／快樂追星十級學渣）

據分享這段故事的女網友透露，她的姐妹已經收到大家的關心，會叮囑好姐妹少喝汽水、作息規律，還要堅持繼續看鄧倫的電視劇。

▲網友透露朋友笑到肋骨骨折，會叮囑她少喝汽水。（圖／翻攝自微博／出息大呢）