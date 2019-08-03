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孫儷35度穿風衣拍戲　鄧超心疼想慰勞…網一看急了：千萬不要！

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星鄧超與孫儷結婚9年，婚後育有7歲兒子「等等」和5歲女兒「小花」，兩人經常都會在社群網站上分享日常點滴，吸引不少粉絲關注。近來他分享一張孫儷的個人照，稱看到對方在炎熱夏天穿風衣拍戲，讓他感到心疼不已，最後還想出了奇招要來慰勞老婆，但粉絲卻紛紛直呼「千萬不要！」

▲▼鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲孫儷近來正忙於拍攝新劇。（圖／翻攝自微博／孫儷）

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孫儷近來正忙於拍攝新劇《賣房子的人》，飾演女主角「房似錦」，男主角則為羅晉。而鄧超2日曬出一張孫儷在拍戲期間的側拍照，只見孫儷身穿黑色長風衣，手上拿著一把傘，站在某條橋上，遠方則是上海的東方明珠塔，而當地正值夏日，近日的平均溫度甚至高達34、35度。

▲▼鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超曬出孫儷的背影照。（圖／翻攝自微博／鄧超）

看著老婆炎炎夏日仍必須把全身包緊緊，鄧超也感到非常心疼直言，「這種天孫儷老師穿著風衣拍攝外景，真的很心疼，我也替代不了她，只能為她寫一首英文詩，等她回家念給她聽。」不少粉絲看了以後紛紛笑虧，「詩的內容我們都能猜得出來，we are family，wow amazing，unbelievable」、「千萬不要再這麼折磨娘娘了」、「聽你念詩她會更辛苦，別了吧」，意外掀起不少熱議。

▲▼鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲▼鄧超。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超想念英文詩被網友阻止。（圖／翻攝自微博／鄧超）

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關鍵字

孫儷, 鄧超, 等等, 小花

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