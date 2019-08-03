ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台粉激動：w-inds.凍齡19年　緒方龍一笑了「我們變很多」

記者吳睿慈／台北報導

日本天團w-inds.睽違5年訪台，他們2日抵台後，掀起粉絲的追星回憶，新聞下方留言全是「都沒變」、「凍齡」等稱讚。3人3日在南港展覽館後台受訪，聽見粉絲的讚美，橘慶太幽默表示「日本有不會變老的魔術藥！」緒方龍一則是忍不笑出來：「其實我們變了很多！」感謝台灣粉絲的支持。

▲▼超犀利趴10,日團w-inds.聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.自嘲「變了很多」。（圖／記者李毓康攝）

w-inds.成軍19年，粉絲從少女追到少婦，3人的外貌卻彷彿吃了防腐劑，2日抵達松山機場時，引起驚呼「都沒有變」，緒方龍一自嘲：「其實我們變了很多！」他們分享「凍齡秘訣」，橘慶太表示，「應該是因為我們出道了19年，但關係還是一樣，所以展現出來的氛圍大家可能覺得是一樣的。」

請繼續往下閱讀...

▲▼超犀利趴10,w-inds.。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.睽違5年訪台開唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,日團w-inds.聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.自豪很多年前就愛喝珍奶了。（圖／記者李毓康攝）

日本近來掀起一陣「珍珠風」，w-inds.訪台以前把日本的珍珠奶茶都喝過一遍，此趟訪台終於喝到「道地」的珍奶，橘慶太大讚：「還是台灣的好喝！」事實上，蕭秉治過去進軍日本，橘慶太各地為他填詞，為了感謝對方，他在後台獻上珍珠奶茶，橘慶太大笑：「很多年前來過台灣，每次都有喝珍珠奶茶，那時候就覺得超好喝，日本人現在終於發現好喝了！」3人分別分享自己喜愛的甜度冰塊份量，橘慶太表示自己愛喝苦的，緒方龍一、千葉涼平都偏愛喝甜的。

w-inds.於3日結束犀利趴舞台演出，明日離台班機不公開。另外，他們順便公開好消息，12月29日將再度訪台開唱。

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票日公佈」

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票日公佈」

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」

直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」

DA PUMP台灣夜店被誤認⋯老么慌張！　預告「震動舞」再爆紅

DA PUMP台灣夜店被誤認⋯老么慌張！　預告「震動舞」再爆紅

日韓貿易戰延燒「柯南、哆拉A夢變受害者」　韓網：家長受罪

日韓貿易戰延燒「柯南、哆拉A夢變受害者」　韓網：家長受罪

男神收割機！1天前爆出熱戀李鍾碩　權娜拉變朴敘俊初戀

男神收割機！1天前爆出熱戀李鍾碩　權娜拉變朴敘俊初戀

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

EXO、SHINee、NCT合體！SM推「顏值夢幻7人男團」出道時間曝光

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人在床上　渣男行徑曝光

w-inds.士林私約差點內鬨！　橘慶太吃醋：乾脆把他加入團體

w-inds.士林私約差點內鬨！　橘慶太吃醋：乾脆把他加入團體

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 嚴藝文「賠光積蓄」堅持拍《俗女》：現在不做以後也沒機會了
  2. 笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳
  3. 李國毅自認有「怪咖」特質　和唐綺陽互加Line接受提點
  4. 全民抓烏龜！鄭可強環島街頭開唱「找回表演的本心」
  5. 直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」
  6. 不是花瓶！瑪格羅比演真人版《芭比》　一席話證明「她是最佳人選」
  7. 陳志朋：我早就紅了！　揭「消失演藝圈2年」真實動向
  8. 郎朗讓混血妻獨自揹行李…人品挨轟！　3天後陪妻吃火鍋「貼心撈菜」
  9. 「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口
  10. 87年來最渣泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366