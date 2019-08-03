台粉激動：w-inds.凍齡19年　緒方龍一笑了「我們變很多」

記者吳睿慈／台北報導

日本天團w-inds.睽違5年訪台，他們2日抵台後，掀起粉絲的追星回憶，新聞下方留言全是「都沒變」、「凍齡」等稱讚。3人3日在南港展覽館後台受訪，聽見粉絲的讚美，橘慶太幽默表示「日本有不會變老的魔術藥！」緒方龍一則是忍不笑出來：「其實我們變了很多！」感謝台灣粉絲的支持。

▲w-inds.自嘲「變了很多」。（圖／記者李毓康攝）



w-inds.成軍19年，粉絲從少女追到少婦，3人的外貌卻彷彿吃了防腐劑，2日抵達松山機場時，引起驚呼「都沒有變」，緒方龍一自嘲：「其實我們變了很多！」他們分享「凍齡秘訣」，橘慶太表示，「應該是因為我們出道了19年，但關係還是一樣，所以展現出來的氛圍大家可能覺得是一樣的。」

請繼續往下閱讀...

▲w-inds.睽違5年訪台開唱。（圖／記者李毓康攝）



▲w-inds.自豪很多年前就愛喝珍奶了。（圖／記者李毓康攝）



日本近來掀起一陣「珍珠風」，w-inds.訪台以前把日本的珍珠奶茶都喝過一遍，此趟訪台終於喝到「道地」的珍奶，橘慶太大讚：「還是台灣的好喝！」事實上，蕭秉治過去進軍日本，橘慶太各地為他填詞，為了感謝對方，他在後台獻上珍珠奶茶，橘慶太大笑：「很多年前來過台灣，每次都有喝珍珠奶茶，那時候就覺得超好喝，日本人現在終於發現好喝了！」3人分別分享自己喜愛的甜度冰塊份量，橘慶太表示自己愛喝苦的，緒方龍一、千葉涼平都偏愛喝甜的。

w-inds.於3日結束犀利趴舞台演出，明日離台班機不公開。另外，他們順便公開好消息，12月29日將再度訪台開唱。