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笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳

記者李湘文／綜合報導

YouTuber小玉、笑笑既是工作夥伴又是室友，自2016年8月首次上傳影片以來，至今已經將近3年，光是小玉的頻道就累積140多萬追蹤者。為了迎接3週年，笑笑近日想出整人計畫，跟爸爸串通好演一場戲，騙小玉要出國工作、提出拆夥，沒想到真的成功，把對方嚇得崩潰大哭！

▲笑笑謊稱要拆夥，小玉下跪大哭。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

▲笑笑、小玉是長達3年的工作夥伴。（圖／翻攝自笑笑Instagram）

小玉不久前才在Instagram寫下感人文章，感謝笑笑在最艱難的時候給予支持，「沒有她，沒有我，沒有小玉﻿。」誰料，笑笑看了這篇文章，反而得到整人的靈感：「如果我突然跟他說，我不做了，我要跟他解散，不知道他會有什麼樣的反應？」為了騙過機靈的小玉，她還事先跟爸爸串通好，提高逼真度。

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▲笑笑謊稱要拆夥，小玉下跪大哭。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑對小玉謊稱要拆夥。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

笑笑趁著小玉在客廳熟睡時，偷偷架設好攝影機，還準備了行李箱，偽裝出馬上就要搬走的樣子，接著才把對方叫醒，嚴肅地表示自己有話要說。她語氣沉重：「我爸昨天打電話給我，他說他覺得我跟你一起工作沒有前途，所以他叫我回家住，不要再跟你工作了。」她宣稱要跟爸爸去美國發展，2天後就出發，講著講著甚至開始哽咽，使得氣氛真的變得十分凝重。

▲笑笑謊稱要拆夥，小玉下跪大哭。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑騙倒小玉，氣氛超凝重。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

小玉起初還半信半疑，不理解笑笑為何突然說要走，甚至犀利猜測「妳不是在整我吧」，但放眼望去沒看到攝影機，漸漸就開始信了。他情緒崩潰，一直苦勸笑笑不要輕易放棄3年成果，聽到對方含淚說「我真的做不下去了，我心很累」，自己也忍不住哭出來，最後甚至跪下來道歉：「這世界上可能只有妳比較挺我，我也不知道妳走了之後，還有誰會挺我了，我對不起妳。」

▲笑笑謊稱要拆夥，小玉下跪大哭。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲小玉哭著下跪，向笑笑道歉。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

然而，此時笑笑的爸爸也打電話來，假裝問女兒做好出國準備了沒，還跟著勸小玉好聚好散。最後小玉終於放棄挽留，把自己關進廁所爆哭一場，才鬆口答應送笑笑離開，然而走到門口，看見架設在那裡的攝影機，呆了3秒，突然意識到情況有異，驚問：「這該不會是整我吧？這是整我嗎？」崩潰到只能滿地打滾。

▲笑笑謊稱要拆夥，小玉下跪大哭。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

▲笑笑整人成功。（圖／翻攝自YouTube／小玉）

看到小玉崩潰的模樣，笑笑大笑之餘，卻也提醒他打開鞋櫃，原來裡面藏著真正的3週年禮物，是一把要價上萬塊的吉他。雖然小玉還是忍不住罵笑笑惡劣，但也坦承剛剛是真的很害怕對方離開：「妳真的很壞欸！」說著說著又快哭出來，難得流露對好夥伴的真心，度過難忘的3週年紀念日。

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