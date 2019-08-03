李國毅自認有「怪咖」特質　和唐綺陽互加Line接受提點

記者李欣容／台北報導

李國毅今（3日）出席香氛活動，在現場和粉絲手作花束甜蜜指數破表，私下他自認是粗線條男友，不太會過節日，而近來新戲《靈異街11號》宣傳活動多，他也上國師唐綺陽直播節目宣傳，邊吃邊聊天，私下更和國師交換Line，平時對星座不太研究的他，自嘲水瓶座思想跳耀，「就是個怪咖。」

▲李國毅和粉絲互動。（圖／Farcent提供）

李國毅為了新戲《靈異街11號》上遍各大節目宣傳，希望能將努力拍攝的作品帶給觀眾，劇中他飾演黑道混混阿海，一次火拼中死而復生從此看得到鬼，而該角色風格台語流利，李國毅說，「那些台詞在戲中看起來講得很順，其實也是回家練習了幾十遍，上百遍。」就是希望呈現不同面向給觀眾。

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▲李國毅和粉絲一起綁緞帶 。（圖／Farcent提供）

他曾在受訪時說過，吃不飽和睡不飽是他的工作大忌，這次有機會在唐綺陽節目中邊吃邊工作，他開心說，「老師講很多事情提醒我，我們後來還交換Line，因為她也說她不太了解水瓶座，所以問我一些問題，可以互相交流一下。」

經過唐綺陽的分析，李國毅笑說，「我確實是一個奇怪的人，水瓶思想很跳，又再次證明，沒錯！我是個怪人。」而李國毅一直以來都是各大廠商愛用代言人，喜愛汽車、3C產品的他，目前還沒接到汽車相關代言，喊話各大廠商可以考慮他，相當可愛。