ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李國毅自認有「怪咖」特質　和唐綺陽互加Line接受提點

記者李欣容／台北報導

李國毅今（3日）出席香氛活動，在現場和粉絲手作花束甜蜜指數破表，私下他自認是粗線條男友，不太會過節日，而近來新戲《靈異街11號》宣傳活動多，他也上國師唐綺陽直播節目宣傳，邊吃邊聊天，私下更和國師交換Line，平時對星座不太研究的他，自嘲水瓶座思想跳耀，「就是個怪咖。」

▲▼ 李國毅 。（圖／Farcent提供）

▲李國毅和粉絲互動。（圖／Farcent提供）

李國毅為了新戲《靈異街11號》上遍各大節目宣傳，希望能將努力拍攝的作品帶給觀眾，劇中他飾演黑道混混阿海，一次火拼中死而復生從此看得到鬼，而該角色風格台語流利，李國毅說，「那些台詞在戲中看起來講得很順，其實也是回家練習了幾十遍，上百遍。」就是希望呈現不同面向給觀眾。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 李國毅 。（圖／Farcent提供）

▲李國毅和粉絲一起綁緞帶 。（圖／Farcent提供）

他曾在受訪時說過，吃不飽和睡不飽是他的工作大忌，這次有機會在唐綺陽節目中邊吃邊工作，他開心說，「老師講很多事情提醒我，我們後來還交換Line，因為她也說她不太了解水瓶座，所以問我一些問題，可以互相交流一下。」

經過唐綺陽的分析，李國毅笑說，「我確實是一個奇怪的人，水瓶思想很跳，又再次證明，沒錯！我是個怪人。」而李國毅一直以來都是各大廠商愛用代言人，喜愛汽車、3C產品的他，目前還沒接到汽車相關代言，喊話各大廠商可以考慮他，相當可愛。

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

潔哥婚紗領口太低！　一彎腰「D球滿到快掉出來」…網暴動：猛料欸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

娶林志玲隔2個月…AKIRA親自報喜！　28秒「超流利中文」驚呆網

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

撞見未婚夫摟上司劉品言　郭雪芙哭腫雙眼痛拔婚戒

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李國毅, 靈異街11號, 唐綺陽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 嚴藝文「賠光積蓄」堅持拍《俗女》：現在不做以後也沒機會了
  2. 笑笑含淚「真的做不下去了」提解散！　小玉崩潰下跪爆哭：我對不起妳
  3. 李國毅自認有「怪咖」特質　和唐綺陽互加Line接受提點
  4. 全民抓烏龜！鄭可強環島街頭開唱「找回表演的本心」
  5. 直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」
  6. 不是花瓶！瑪格羅比演真人版《芭比》　一席話證明「她是最佳人選」
  7. 陳志朋：我早就紅了！　揭「消失演藝圈2年」真實動向
  8. 郎朗讓混血妻獨自揹行李…人品挨轟！　3天後陪妻吃火鍋「貼心撈菜」
  9. 「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口
  10. 87年來最渣泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366