不是花瓶！瑪格羅比演真人版《芭比》　一席話證明「她是最佳人選」

記者林映妤／綜合報導

「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）近年人氣扶搖直上，多部作品獲得好評，即將演出真人版《芭比》的她，最近出席新片《從前，有個好萊塢》首映會紅毯，提到《芭比》，她一席話超正能量，證明了自己就是演出該片的最佳人選！

瑪格羅比從《華爾街之狼》一路到《自殺突擊隊》、《老娘叫譚雅》、《從前，有個好萊塢》逐漸成為好萊塢A咖女星，她亮麗外型不僅是飾演《從前，有個好萊塢》女神「莎朗蒂」的不二人選，新片《芭比》也相中她演出，令粉絲萬分期待。

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▲▼瑪格羅比將演出真人版《芭比》。（圖／翻攝自IG／瑪格羅比／双喜提供）

瑪格羅比表示：「我認為這是個絕佳機會，可以為世界帶來正面影響，並能成為小孩子的嚮往對象。」過往「芭比」總是被塑造成容貌、身材完美的「花瓶」，其審美觀與價值觀也曾遭詬病，然而瑪格羅比卻說：「與芭比玩耍可以提升孩子在自我探索過程中的信心、好奇心與溝通能力。近60年的歷史裡，芭比已經可以讓孩子想像自己成為公主或至總統的角色。」

《芭比》由《淑女鳥》導演葛蕾塔潔薇（Greta Gerwig）執筆劇本，並由她長期合作夥伴兼伴侶《紐約哈哈哈》導演諾亞波拜克（Noah Baumbach）執導，劇本將會傳遞葛蕾塔潔薇擅長的女權主義思維，令許多影迷期待《芭比》要如何突破傳統框架。