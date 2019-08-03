陳志朋：我早就紅了！　揭「消失演藝圈2年」真實動向

記者傅家妤／綜合報導

藝人陳志朋出身於團體「小虎隊」，是其中的「小帥虎」，近年重返樂壇，無論造型或行事風格都越來越大膽，另類打扮掀起不少熱議，甚至頻遭酸是在「博版面」、「太想紅」，對此陳志朋近日受訪時，忍不住開腔反擊：「我為什麼想紅？我早就很紅了，我還要去在乎這個話題嗎？」

▲陳志朋過去曾因找不到方向，選擇暫退演藝圈。（圖／翻攝自微博／陳志朋）

陳志朋1998年在《還珠格格》演出「爾泰」，讓他事業發展攀上新高峰，之後轉型當演員，卻在2015年銷聲匿跡，直到2017年才再度重返樂壇，他近來接受大陸媒體《南都娛樂》的專訪時，談及消失在娛樂圈的那段時間，他表示當時覺得自己做任何事都不對，因此決定暫時離開演藝圈，「那一段的心態就特別不想在這個圈子，我就覺得我想消失，也不知道為什麼。我就不想讓任何人見到我。」在那段時間裡，他開店當起老闆，過著普通人的平淡生活。

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▲陳志朋重新出發後，造型越來越前衛。（圖／CFP）

在沉寂了一段時間後，陳志朋帶著新作品回到樂壇，決定做自己，不在乎外界的眼光，做自己想做的事情，即便遭到外界質疑，他還是堅持自己的風格，這些年間他的行事風格越來越大膽，無論台面上或私下的造型都非常前衛，因此經常遭到網友攻擊「炒作」、「因為太想紅而博取版面」等。

▲陳志朋行事作風大膽，經常以不同的造型給大家驚喜。（圖／翻攝自微博）

對此陳志朋也在訪談中回應，稱自己性格一向都非常多變，「我為什麼想紅？我早就很紅了？我還要去在乎這個話題嗎？」認為自己重新出發，改變造型並不是為了想要更紅，「我只是覺得我可以在我的成績單上面，要更加亮眼而已。」

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