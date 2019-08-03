郎朗讓混血妻獨自揹行李…人品挨轟！　3天後陪妻吃火鍋「貼心撈菜」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸鋼琴家郎朗和小12歲德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚，3天前一家人現身機場，被拍到兩手空空，老婆一人拿行李的畫面，引發外界批評，除了公開回應「我以後得多幫我老婆提些行李」，3日上傳一段和老婆吃火鍋的影片，再度吸引網友關注。

▲郎朗和德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲結婚，受到外界祝福。（圖／翻攝自微博／郎朗）

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▲郎朗夫妻現身機場，被捕捉到混血老婆獨自拉行李，引發外界批評。（圖／CFP）



影片中，郎朗拿起大湯匙，不斷撈菜往老婆愛麗絲碗裡放，嘴裡也不斷哄勸另一半多吃點，妻子則笑容靦腆回應：「謝謝。」他PO文透露在重慶品嚐當地特色火鍋，且不斷撈綠色蔬菜、玉米筍、丸子給老婆，邊撈邊說：「感受一下！」

▲郎朗3日上傳火鍋照，幫愛妻撈菜展現貼心。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲吉娜愛麗絲笑容靦腆，用中文向老公郎朗說「謝謝。」（圖／翻攝自微博／郎朗）



郎朗自從機場被拍到讓妻子獨自拉行李，引來各界質疑，1日曾在微博留言：「我以後得多幫我老婆提些行李」，沒想到被網友批評「什麼叫『幫』啊，那裡面沒有你的行李嗎」、「你你作為老公不是應該的嗎，再說裡面沒有你的東西嗎」、「你空手。你老婆背一大包、拉那麽多。有點懷疑你的人品。」夫妻私下如何互動，意外成為網路熱門話題，他相隔2日更新影片，幫妻子撈菜展現貼心一面，同時被網友笑虧，「被迫營業秀恩愛」、「可憐的郎朗被熱搜嚇到了」、「吉娜眼神好迷妹」、「這個劇情編排的有點太牽強，下次對方不笑場的話會更加完美」、「老公就應該這樣。」

▲郎朗發文回應沒幫老婆提行李，仍引發批評。（圖／翻攝自微博／郎朗）

▲郎朗幫混血老婆撈火鍋料，網友苦笑「被迫營業。」（圖／翻攝自微博／郎朗）



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