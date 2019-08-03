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阿信「小鳥依人」強被搞BL！　HUSH霸氣宣布：我要當陳先生 　

記者蔡琛儀／台北報導

「超犀利趴10」邁入第10年，今明兩天在南港展覽館舉行，身為召集人的五月天準時全勤打卡，秉持著唱好唱滿的精神，為讓節目流程順暢決定壓軸登場，五月天的歌單傳遞了滿滿的愛，包括《䧳雄同體》、《愛情萬歲》、《擁抱》、《彩虹》、《盛夏光年》等歌，頗有力挺婚姻平權的味道。

▲▼超犀利趴10,五月天,Hush。（圖／記者李毓康攝）

▲▼五月天在超犀利趴10的演出邀HUSH一起演出，HUSH和阿信還深情相擁。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼超犀利趴10,五月天,Hush。（圖／記者李毓康攝）

同時，五月天也邀請HUSH合唱《愛情的模樣》，唱完後兩人更緊緊相擁，阿信特地要大家注意HUSH的超高跟鞋，笑說前一天彩排才特別拜託HUSH鞋子不要穿得太高，「因為我怕我像小鳥依人。」Hush馬上接話：「這樣我是不是可以擁你入懷？BL一下。」不過見到阿信似乎沒有要往前給抱，Hush立刻打圓場，「算了我怕得罪太多陳太太，轉念一想，反正我姓陳，我就是陳先生。」

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼五月天為超犀利趴10精心準備歌單。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

五月天五月在香港演出後，直到今天才又「再度合體」，由於他們在winds.之後登場，「我們在後台很尷尬，地板都在震動。」怪獸也說：「現在地板平穩到不行，還以為在娃娃床上，差點睡著。」石頭也接話：「後來來了幾個嬰兒，到現在都還在睡。」而阿信則爆料，兩週前冠佑出現在練團室，「他說不行了，我真的要來練習，因為犀利趴第十年要重視一下。」

接著五月天又飆唱蔡依林的《玫瑰少年》，前奏一下立刻讓歌迷全都瘋狂尖叫，再搭配浮出在後方的手寫字體「愛，沒有界限」，相當溫馨。

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,五月天。（圖／記者李毓康攝）

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五月天, HUSH, 相信音樂新聞, 超犀利趴10

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