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直擊／w-inds.組曲回憶殺！親口宣布「12月來台開演唱會」

記者吳睿慈／台北報導

日本天團w-inds.睽違5年訪台，他們為了「超犀利趴10」來到台灣，3日在南港展覽館後台受訪，橘慶太感動地表示：「來台灣以前，不知道有多少人記得我們，沒想到有這麼多人來機場。」為了回報歌迷等了這麼多年，他們在表演期間驚喜宣布，12月將來台灣舉辦演唱會，相隔10年再度於台灣舉辦專場演唱會。

▲▼超犀利趴10,w-inds.。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.宣布來台開唱。（圖／記者李毓康攝）

w-inds.晚間登上超犀利趴舞台，開場帶來《Get Down》、《Boom Word Up》，3人穿著，萬人響起震耳欲聾的歡呼聲，千葉涼平用中文歌迷問好「大家好我們是w-inds.」，緒方龍一切換為日文「機場有很多人來接我們，然後今天可以在這裡演出很開心。」3人情緒高漲，橘慶太也不斷表現出飆高音的實力唱功，令台下歌迷激動不已。

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▲▼超犀利趴10,w-inds.,橘慶太。（圖／記者李毓康攝）

▲▼w-inds.演出掀起全場回憶殺。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,日團w-inds.聯訪。（圖／記者李毓康攝）

w-inds.抵台吸引400粉絲到場接駕，橘慶太開心到拿著手機拍照，他在受訪時表示，沒想到有這麼多人來機場，「很不甘心，也很後悔，為何隔了這麼久才來，接下來要迎接20週年，希望接下來可以增加與台灣粉絲的接觸機會。」沒想到，他們剛接受完訪問，晚間便在「超犀利趴」舞台上宣佈，「今年12月將來台灣開演唱會，很開心能在這裡跟大家分享，要等我們來喔！」w-inds.確定在12月29日來台開唱，售票日期日後公佈。

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