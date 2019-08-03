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「我真的很不爽！」　熱狗首登犀利趴突爆粗口

記者翁子涵／台北報導

熱狗睽違7年推出新專輯《廢物》，氣勢洶洶，今晚也首次現身「超犀利趴10」開唱，先以新歌《厭世吉娃娃》霸氣登場，嘻哈熱浪襲捲全場，他說：「有人叫我景美劉德華、叫我廢物，但別忘了我還有一個稱號，我是貧民百萬歌星」，接著嗨唱《貧民百萬歌星》，引來全場尖叫不已。

▲▼超犀利趴10,MC HotDog。（圖／記者李毓康攝）

▲MC HotDog在超犀利趴10開唱。（圖／記者李毓康攝）

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唱完《改變》後，熱狗說：「這是我印象中第一次來犀利趴，原來犀利趴這麼好玩，為什麼以前都沒有請我，我真的很不爽！」接著也霸氣喊話：「如果你以前沒有聽過我的歌，你們覺得還不錯，大家直接回去搜尋，要不要買實體，我已經沒差了」，展現嘻哈態度。

▲▼超犀利趴10,MC HotDog。（圖／記者李毓康攝）

▲MC HotDog嗨唱一連串經典歌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼超犀利趴10,MC HotDog。（圖／記者李毓康攝）

▲MC HotDog把帽子丟給台下歌迷。（圖／記者李毓康攝）

呼應新歌歌名《Do You Remember》，熱狗有感而發說：「我們越長越大之後，最近幾天的事情都他X的記不起來，青少年的事都記得非常清楚，你們記得當初怎麼喜歡五月天的嗎？你們記得當初怎麼喜歡嘻哈的嗎？」讓氣氛嗨翻。

首次參與超犀利趴的他，一連飆唱《差不多先生》、《我愛台妹》、《嗨嗨人生》、《輕熟女27》等經典歌，帶動台下萬人跟著音樂一起搖擺，唱到高潮處，熱狗還把帽子丟給台下觀眾，驚喜送上額外福利。

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熱狗, 相信音樂新聞, 超犀利趴10

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