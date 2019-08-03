w-inds.士林私約差點內鬨！　橘慶太吃醋：乾脆把他加入團體

記者吳睿慈／台北報導

日本天團w-inds.是90年代台灣粉絲的青春，他們睽違5年再度訪台，3日在南港展覽館參加「超犀利趴10」演唱，演出前特地接受台灣媒體訪問，3位成員累積了20年的深厚兄弟情，涼平卻私約DA PUMP的KENZO逛士林夜市，橘慶太、緒方龍一吃醋爆料「他從來不會邀請我們一起出去」，逗笑所有記者。

▲w-inds.睽違5年訪台。（圖／記者李毓康攝）



w-inds.睽違5年來台，卻差點在訪問期間內鬨，千葉涼平昨日一抵台便溜出飯店，與DA PUMP的KENZO逛士林夜市，他逛到意猶未盡：「w-inds.一直以來出門都會被粉絲包圍，昨天約他出去走走逛逛看看，很開心有這樣的機會。」緒方龍一立刻爆料「他從來不會邀請我們一起出去」，記者建議下次可以3個人一起去逛逛，橘慶太立刻表示「涼平如果再不跟我們約，乾脆把KENZO加入團體好了。」

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千葉涼平眼看自己被虧慘，幽默回話：「我想先澄清一下，慶太剛剛那樣講，但其實他也從來沒有約過我們。」橘慶太爆笑地打斷問題：「好！這題就不要再問了，我們等等還要去表演勒。」演出前差點內鬨，笑翻所有人。

▲w-inds.成員在爆料環節，緒方龍一頻頻躺槍。（圖／記者李毓康攝）



w-inds.成軍近19年，3人誰個性最差？千葉涼平瞪大眼睛笑虧：「問題很尖銳喔～」但3人還是乖乖地舉起手指向他們覺得最難搞的人，孰料，所有人都指向自己，只有緒方龍一指著橘慶太，緒方龍一彷彿被擺了一道，激動地跳起沙發大喊：「只有我指嗎？」橘慶太大笑：「如果我們吵架都是因為你們（記者）。」緒方龍一才趕快解釋「橘慶太不是難搞，是在專業的領域比較嚴格。」

訪問間相愛相殺，但也看得出來w-inds.默契相當好，當被問到誰偶像包袱最重？所有人一致指向緒方龍一才，橘慶太立刻擺出緒方龍一耍帥的表情，千葉涼平接著補充：「他如果看到自己的菜，就會這樣。」2位成員接連爆料，緒方龍一只好舉白旗放棄辯解，幽默說：「我以後會改進！」3人逗得媒體哈哈大笑。