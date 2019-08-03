睽違10年！南拳媽媽老班底合體　張傑唱《小時候》脫口1句…彈頭哭了

記者李湘文／綜合報導

「2019超級巨星湛江演唱會」在2日晚間舉辦，周杰倫、田馥甄、周湯豪、韋禮安等人都受邀開唱，就連「南拳媽媽」彈頭、宇豪、張傑都驚喜合體！南拳媽媽經歷好幾代改組，距離這3人上次同台已經快10年，一開口唱歌，不只感動台下聽眾，也令成員自己感觸良多。

▲南拳媽媽彈頭、張傑、宇豪合體。（圖／翻攝自微博／AJ張傑）

彈頭、宇豪、張傑擔任演唱會驚喜嘉賓，跟全場大合唱《下雨天》、《橘子汽水》等經典作品，還表演了2004年發行的第1張專輯歌曲《小時候》。睽違10年一起唱歌，張傑在台上突然感性說道：「也許之後，再也不知何時能同台了。」讓彈頭忍不住淚流不止。

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▲南拳媽媽老班底合體。（圖／翻攝自周杰倫Instagram）

周杰倫也難得跟南拳媽媽合體，演唱會後特地上傳4人合照，1句「好久不見」，喚起粉絲更多青春回憶。彈頭同樣感慨，一轉眼南拳媽媽已經出道16年，跟宇豪、張傑在一起更是久違：「10年不見了，謝謝你們！也更謝謝你們『讓我帶領小南拳繼續往前走』。南拳媽媽！應該是此生杰倫送我最棒的禮物。」

▲彈頭、張傑、宇豪已10年沒同台。（圖／翻攝自網路）

南拳媽媽在2004年以彈頭、宇豪、巨砲、蓋瑞的組合出道，1年後巨砲、蓋瑞退出，改由Lara（梁心頤）、張傑替補。4人一起發行了4張專輯，但後來除了彈頭以外的成員陸續離開，南拳媽媽停擺了一段時間，經歷二度替補，現階段組成為彈頭、曹景豪、洪言翔和陳羽緁。