記者陳芊秀／綜合報導

曾涉性侵案的日本男星高畑裕太要復出了！他的媽媽是資深女星高畑淳子，2016年8月涉嫌性侵飯店女員工被捕，最後獲判不起訴，同時被公司解約，從此無限期停工，消失演藝圈近3年，傳出將演出舞台劇，引發各界關注。

▲高畑裕太2016年爆發性侵飯店女員工事件，最後雙方和解並獲得不起訴。（圖／翻攝自日網《hisasuke》）

高畑裕太現年25歲，2016年8月23日，到群馬縣拍電影時住在商務飯店，竟對飯店女員工性侵，被以強姦致傷罪嫌被警方逮捕，9月9日和受害者達成和解，最後獲得不起訴處分。他的母親高畑淳子站出來開記者會痛哭道歉，媽媽遭全民指責寵兒過度，他則是遭到經紀公司解約，演出電影、電視劇畫面被刪減，同時進入無限期停工狀態。

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▲高畑裕太媽媽高畑淳子開記者會向社會大眾道歉。（圖／翻攝自日網）

消失娛樂圈的高畑裕太一舉一動仍受關注，除了繼續和媽媽同住，2017年9月起傳出到整理往生者遺物的公司打工，被媒體捕捉到留著落腮鬍，頭髮長到肩膀的模樣，當時被問起停工一事，坦言「自作自受。」整理遺物的工作成為新聞話題，他後來結束打工，2019年初爆出戀愛緋聞，對象是三浦春馬前女友、世界級舞者菅原小春。

▲高畑裕太消失娛樂圈，傳出幫往生者整理遺物打工。（圖／翻攝自推特）

▲高畑裕太2019年初傳新戀情，對象是三浦春馬前女友菅原小春。（圖／翻攝自推特）



據日媒《Daily》報導，高畑裕太參加舞台劇試鏡，演技獲得好評贏得演出角色，而且舞台劇導演是嚴格出名的和田憲明。他目前隸屬哪一家經紀公司消息尚未明朗，但是想再以演員身分站起來的意志非常強烈。